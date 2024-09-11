تقرير دراغي يحذر من تأخر الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

(MENAFN
) يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات حاسمة تتطلب إصلاحات فورية وجذرية للحفاظ على قدرته التنافسية أمام القوى الاقتصادية العالمية مثل الولايات المتحدة والصين، ووفقًا لمذكرة شاملة من ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة عدة مجالات رئيسية لتعزيز نموه الاقتصادي، وتوضح تقرير دراغي، الذي يمتد على حوالي 400 صفحة، الحاجة إلى تعزيز التعاون في السياسات الصناعية بين الدول الأعضاء، تسريع عمليات اتخاذ القرار، وجذب استثمارات كبيرة، ويشدد على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 750 و800 مليار يورو (حوالي 829-884 مليار دولار)، وهو ما يعادل حتى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتحفيز النمو بفعالية، ويختلف هذا الرقم بشكل حاد عن 1-2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المخصص خلال خطة مارشال لإعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية.
كما عبر دراغي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، عن قلقه العميق إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أن النمو في أوروبا ظل راكدًا لفترة طويلة، وأبرز ضرورة الوضع، محذرًا من أن عدم تنفيذ هذه الإصلاحات الضرورية قد يؤدي إلى "موت بطيء" للكتلة الأوروبية. تنتقد المذكرة النهج الحالي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التنسيق غير الفعال، التفتت السياسي، وعملية اتخاذ القرار المعقدة تعيق التقدم، وتدعو تحليلات دراغي إلى استراتيجية متماسكة لمعالجة هذه القضايا، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي، بدون تغييرات كبيرة، يخاطر بالابتعاد أكثر عن منافسيه العالميين.
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