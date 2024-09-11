هواوي تطلق هاتف "ميت إكس تس" القابل للطي بثلاثة طيات بسعر 2800 دولار

(MENAFN
) أحدثت شركة هواوي
الصينية تأثيرًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية بإطلاق هاتفها الجديد ميت إكس تي يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول، وهو هاتف قابل للطي بثلاث طيات بسعر 2800 دولار، وأقيمت فعالية الإطلاق في شينزن، الصين، وتهدف إلى جذب الانتباه بعد ساعات قليلة من كشف أبل عن أحدث طراز من هواتفها آيفون، ويمكن طي ميت إكس تي إلى ثلاثة أجزاء وقد تلقى بالفعل أكثر من 3.6 مليون طلب مسبق، مما يعكس اهتمامًا قويًا من المستهلكين، ويمتاز الهاتف بشاشة حجمها 10.2 بوصة وسُمك يبلغ 3.6 ملم فقط، مما يجعله أنحف هاتف قابل للطي متاح حاليًا، وأكد ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، التزام الشركة بالابتكار، مشيرًا إلى أن ميت إكس تي يمثل قفزة إلى الأمام في صناعة الأجهزة القابلة للطي، محولًا ما كان يُعتبر سابقًا خيالًا علميًا إلى واقع ملموس.
كما يكتسب هذا الإطلاق أهمية خاصة لأنه يأتي بعد إطلاق أبل لهاتف آيفون 16 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي سيكون متاحًا للشراء ابتداءً من 20 سبتمبر، ولا يبرز جهاز هواوي الجديد تقدمه التكنولوجي فحسب، بل أيضًا قدرته على التكيف مع العقوبات الأمريكية، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية العالمية، وقد تجاوزت الشركة بالفعل سامسونج إلكترونيكس في مبيعات الهواتف القابلة للطي هذا العام، بفضل الطلب القوي في السوق المحلي في الصين، وإن قدرة هواوي على تقديم ميزات متطورة في حين تعالج انتقادات أبل بشأن عدم وجود قدرات ذكاء اصطناعي في الصين تؤكد على ميزتها الاستراتيجية في قطاع الهواتف الذكية الراقية.
MENAFN11092024000045015682ID1108661143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.