المحكمة الأوروبية تؤيد فرض غرامة كبيرة على جوجل إدانة جوجل بتهمة الاحتكار

(MENAFN
) في تطور قانوني حديث، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة كبيرة فرضت على شركة جوجل من قبل الاتحاد الأوروبي، وبلغت قيمة هذه الغرامة 2.4 مليار يورو (حوالي 2.7 مليار دولار)، وقد تم فرضها في عام 2017 بعد أن ثبتت إدانة جوجل بتهمة احتكار سوق خدمات التسوق، وقرار المحكمة، الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، يؤكد أن جوجل استخدمت موقعها المهيمن في خدمات محركات البحث لتفضيل قوائم منتجاتها الخاصة بشكل غير عادل في أعلى نتائج البحث، مخالفًا بذلك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
كما يسلط الحكم الضوء على التدقيق المستمر من الاتحاد الأوروبي في سلوك جوجل في السوق، خاصة فيما يتعلق بممارساتها الاحتكارية، وقد كانت المفوضية الأوروبية، بقيادة مارغريت فيستاغر، تستهدف بشكل نشط هيمنة جوجل في قطاع تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، وهناك نقاش مستمر حول ما إذا كان من الضروري تفكيك عمليات جوجل التجارية لمعالجة سيطرتها السوقية الهائلة، ويشكل هذا الحكم جزءًا من اتجاه أوسع لإجراءات قانونية صارمة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والذي يتشابه مع القضية الأخيرة التي قضت بأن تدفع شركة أبل 13 مليار يورو كضرائب متأخرة إلى أيرلندا.
في حين يؤكد هذا القرار من جديد موقف الاتحاد الأوروبي ضد الممارسات غير التنافسية ويعكس أيضًا اتجاهًا متزايدًا نحو الإجراءات التنظيمية ضد عمالقة التكنولوجيا الذين خضعوا لرقابة متزايدة، ويعمل الحكم كتذكير بالالتزام الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية، مما قد يكون له تداعيات أوسع على كيفية عمل شركات التكنولوجيا العالمية في المنطقة.
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