أوبك تقلل تكهناتها لنمو الطلب العالمي على النفط

(MENAFN
) قامت منظمة أوبك بتعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، خافضةً إياها إلى حوالي مليوني برميل يوميًا، ووفقًا لتقريرها الشهري الأخير، فإن هذا التعديل، رغم كونه انخفاضًا عن التقديرات السابقة، إلا أن النمو الحالي في الطلب لا يزال يتجاوز بكثير مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.4 مليون برميل يوميًا، وقد تم تخفيض التقدير بمقدار 80,000 برميل يوميًا بناءً على مراجعة البيانات الفعلية التي تم جمعها منذ بداية العام.
كما يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية زيادة قدرها 100,000 برميل يوميًا هذا العام، بينما من المتوقع أن تنمو الطلبات من الدول غير الأعضاء في المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا، وعند النظر إلى المستقبل، قامت أوبك أيضًا بتعديل طفيف لتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، خافضةً إياها بمقدار 40,000 برميل يوميًا إلى إجمالي قدره 1.7 مليون برميل يوميًا، ويعكس هذا التعديل التوقعات بأن النمو في الطلب سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بالدول خارج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالإمدادات، حافظت أوبك على توقعاتها لإنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في مجموعة أوبك+ بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا لعام 2024، كما ظل تقدير نمو إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في مجموعة أوبك+ في عام 2025 دون تغيير عند 1.1 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن دول أوبك+ شهدت انخفاضًا في الإنتاج بمقدار حوالي 304,000 برميل يوميًا في أغسطس، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 40.66 مليون برميل يوميًا.
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