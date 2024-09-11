تراجع الأسهم الآسيوية على وقع مناظرة هاريس وترمب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن النمو قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي، ومع استعداد الأسواق للتأثيرات غير المباشرة للمناظرة الرئاسية بين المرشحين الأميركيين.

انخفض مؤشر الأسهم في المنطقة للجلسة الثالثة، مع قيادة الأسهم اليابانية للتراجع. كما انخفضت العقود الآجلة لأسهم هونغ كونغ والولايات المتحدة. وعادت المخاوف بشأن النمو العالمي إلى الظهور مع انخفاض سعر النفط إلى أقل من 70 دولاراً أمس، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين اليوم، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل

موضوعاتصعود سهم كومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات

قد تعِد المواجهة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب بمزيد من الوضوح للمتداولين الذين قاموا بتحليل الخطاب الصادر عن الحملة الانتخابية حول المقترحات الضريبية وخطط الإنفاق الحكومي والسياسات المتعلقة بالطاقة والمركبات الكهربائية والرعاية الصحية وغيرها من الملفات. وانحدر منحنى عائد سندات الخزانة هذا العام بسبب المخاوف من تفاقم العجز الأميركي، مع النظر إلى سياسات ترمب على أنها قد تؤدي إلى حدوث تضخم.

مناظرة محورية

قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة وساطة العملات الأجنبية“إكس تي بي” (XTB):“يمكن أن تكون هذه المناظرة أمراً محورياً لإضافة الزخم إلى كلتا الحملتين”. وأضافت:“على الرغم من حدوث صدمات سياسية في جميع أنحاء العالم، إلا أن الخطر الأكبر لا يزال يتمثل في الانتخابات الأميركية في نوفمبر”.

لا يزال المتداولون في سوق عقود خيارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يراهنون على خفض كبير واحد على الأقل لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وربما ليس قبل الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر. ويتوقع الخبراء أن يظهر تقرير شهري عن أسعار المستهلكين زيادة أخرى طفيفة، مما قد يلعب دورا في نقاش بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مدى خفض أسعار الفائدة.

قال سمير سامانا من معهد“ويلز فارغو” للاستثمار:“بالنظر إلى توقعات السوق القوية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، فإن بيانات التضخم الأكثر سخونة من شأنها أن تؤدي إلى تقلبات هبوطية في السوق”. وأضاف:“القراءة الأكثر برودة تنطوي على المزيد من المخاطر في الاتجاهين لأنها تخلق مساحة أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتخفيض، ولكنها قد تشير أيضاً إلى أن الاقتصاد يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع”.

العلاقات الصينية الأمريكية

في آسيا، ستبحث الأسواق عن إشارات حول الاتجاه المستقبلي للعلاقات الأمريكية الصينية على خلفية المناظرة، مع التركيز على شركات الدفاع والتكنولوجيا الحيوية والبنوك في المنطقة. ومن المتوقع أيضاً زيادة التوترات في الأسواق، مع اقتراب مقياس تقلبات الأسواق – لمدة ثلاثة أشهر – لمؤشر بلومبرغ للدولار من أعلى مستوى له منذ أزمة البنوك في مارس 2023.

وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة تقارب الخمس حتى الآن خلال الربع الجاري، بسبب المخاوف من أن النمو المتباطئ في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين، سيؤدي إلى تقليص الطلب في وقت تتوسع فيه الإمدادات بشكل كبير. انتعش خام غرب تكساس الوسيط في بداية التداول بعد أن هبط بنسبة تصل إلى 5% في الجلسة السابقة. كما انخفضت أسعار النحاس والألمنيوم بعد أن قدمت بيانات التجارة الصينية دلائل على ضعف الطلب المحلي على المعادن.

في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.4%، بينما قفز مؤشر“العظماء السبعة” بنسبة 1.5%. وتصدرت شركة“تسلا” قائمة الشركات الكبرى التي شهدت ارتفاعاً في وول ستريت أمس. وبلغت أسهم شركة“أوراكل” أعلى مستوى لها على الإطلاق. انخفضت أسهم“جيه بي مورغان” بأكثر من 5% بعد أن خفضت المجموعة تفاؤلها بشأن الأرباح، وقال“بنك أوف أميركا” إن نتائج العمليات المصرفية الاستثمارية ستكون أقل مما كان متوقعاً.





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