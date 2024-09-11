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مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الزراعة

9/11/2024 4:54:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث علاء فاروق وزير الزراعة، مع أجيت جوبتا سفير الهند بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة، إلى إمكانية الاستفادة بالتكنولوجيات الحديثة المتقدمة في القطاع الزراعي بدولة الهند لما تتميز به من أصناف نباتية عالية الجودة والإنتاجية.

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وأكد أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري الزراعي، وتسهيل إجراءات فتح الأسواق خاصة للمنتجات الزراعية التي تتميز بها البلدين مثل الموالح والعنب وأصناف التوت التي تزرع في مصر ذات الجودة العالية، والتي تصدرها إلى العديد من الدول.

وكلف وزير الزراعة، بالتنسيق مع السفارة الهندية بالقاهرة لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، خاصة العاملين فى قطاع الزراعة، بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون وتنشيط حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.

ومن جانبه استعرض السفير الهندي بالقاهرة، التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، التي تمتلكها بلاده في المجال الزراعي، ومن بينها استخدام طائرات الدرونز في العمليات الزراعية والمكافحة وخلافه.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون في زراعة المحاصيل البديلة للأقماح، خاصة الدخن كبديل هام يمكن خلطه بنسب معينة مع دقيق القمح عند صناعة الخبز، والذي يمكن زراعته في المناطق الهامشية.

وتقوم وزارة الزراعة المصرية تقوم حالياً بتقييم زراعة بعض أصناف الدخن تحت الظروف المصرية، وحساب اقتصاديات تبني زراعته في مصر بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وأكد الجانبان على أهمية التصنيع الزراعي، والاتجاه والاهتمام بسلاسل القيمة في إنتاج وزراعة الزيتون، نظرا لما له من فوائد كبيرة وعائد اقتصادي على المزارع مع نجاح زراعته في الأراضي المصرية.

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