تبادل الاتهامات بين ترامب وهاريس حول الوظائف رغم اختلاف الحقائق

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت مجلة فوربس الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والنائبة الحالية للرئيس، كمالا هاريس، تبادلا خلال مناظرة، أمس الثلاثاء، الانتقادات حول خلق الوظائف، وهي قضية رئيسية دائما قبل الانتخابات الرئاسية،“إلا أن الصورة ليست كاملة في هذا الشأن”.

ورأت المجلة أنه“رغم أن سوق العمل قد تحسن خلال فترة رئاسة، جو بايدن، مقارنة بما كان عليه في عهد من حيث إجمالي توفير الوظائف ومعدل البطالة؛ إلا أن الصورة ليست كاملة، إذ أنه على أعلى مستوى، فإن بايدن يتمتع بـ (ميزة كبيرة) على ترامب”.

موضوعاتكومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات

وقالت المجلة إن“الولايات المتحدة أضافت حوالي 16 مليون وظيفة خلال أول 43 شهرا من ولاية بايدن، مقارنة بتقلص قدره 2.7 مليون وظيفة خلال فترة رئاسة ترامب، وفقا لإجمالي كشوف المرتبات غير الزراعية،“وهو المقياس الأكثر استخداما للتوظيف الذي يشمل معظم العمال الأمريكيين.

وبالمثل، فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 1.7 نقطة مئوية من 4.7% إلى 6.4% تحت إدارة ترامب، بينما انخفض بمقدار 2.2 نقطة مئوية تحت إدارة بايدن إلى أحدث قراءة تبلغ 4.2%”.

وأضافت“مع ذلك، فإن البيانات الإجمالية تقدم صورة غير كاملة تماما لقوة سوق العمل خلال فترة كلا الرئيسين، حيث أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بدءا من عام 2020، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بشكل مؤقت إلى مستوى قياسي بلغ 14.8% في أبريل 2020 بعد تقلص هائل قدره 22 مليون عامل من فبراير 2020 إلى أبريل 2020، وقد أثر ذلك سلبا على أرقام ترامب وإيجابيا على أرقام بايدن، حيث عاد سوق العمل إلى حالة نسبية من الطبيعي بعد الصدمة غير المسبوقة، مع بيانات حديثة تشير إلى أن التوسع في الوظائف خلال فترة بايدن يتباطأ بشكل ملحوظ”.

وأشارت“فوربس”، إلى أنه في الواقع، كانت الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية ترامب مميزة بسوق عمل قوي للغاية، حيث نمت كشوف المرتبات غير الزراعية بنحو 7 ملايين بين يناير 2017 وفبراير 2020، وانخفض معدل البطالة خلال نفس الفترة من 4.7% إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969، وتجاوز تلك النسبة لاحقا ليصل إلى نسبة 3.4% في يناير وأبريل 2023.

وحول نمو الأجور، ذكرت المجلة أن نمو الأجور كان أعلى قليلا خلال إدارة بايدن، حيث نمت الأجور بالساعة بمعدل 17% خلال إدارة بايدن حتى الآن مقارنة بـ 15% خلال فترة رئاسة ترامب؛ لكن نمو الأجور في فترة ترامب تجاوز التضخم بشكل أقوى، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8% من يناير 2017 إلى يناير 2021 مقارنة بـ 19% من يناير 2021 إلى يوليو 2024.

وقد ادخر الأمريكيون متوسط 8.7% من رواتبهم الشهرية خلال إدارة ترامب مقارنة بأقل من 6% خلال إدارة بايدن، وفقا لمقياس معدل الادخار الشخصي الشهري من مكتب التحليل الاقتصادي.

ولفتت إلى أنه من“الصعب جدا” القول إن التغيرات في سوق العمل كانت نتيجة“إدارة رئاسية واحدة مقابل الأخرى”، بحسب ما قاله فيلكس كوينج، أستاذ الاقتصاد في جامعة كارنيجي ميلون، لمجلة فوربس.

وقال كوينج، إن سوق العمل كان“قويا جدا” قبل كوفيد-19 خلال إدارة ترامب ويظل كذلك خلال إدارة بايدن، مشيرا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية التي تدفع العديد من اتجاهات سوق العمل“لم تنفرد بها الولايات المتحدة”، مثل الزيادة الكبيرة في البطالة ونقص العمالة في عام 2020. و”الكثير من هذا قد يكون مجرد مصادفة” بدلا من نتيجة سياسات ترامب وبايدن.

ورأت المجلة أن قوة الإنفاق المتزايدة“قد تكون هي أفضل ميزة في رصيد ترامب” من حيث إدارة أكبر اقتصاد في العالم، كما يتضح من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن 19% فقط من الأمريكيين يعتقدون أنهم كانوا في حالة مالية أفضل منذ تولي بايدن المنصب، مقارنة بـ 50% يعتقدون أنهم في حالة أسوأ.

كما استفاد اقتصاد بايدن على مستوى عال من“إرث سوق عمل ضعيف”، فقد كان محكوما أيضا بالتعامل مع أزمة تضخم عالمي جزئيا ناتجة عن مجموعة من العوامل التي تتجاوز قدرة الإدارة الأمريكية على التحكم بها مثل تأخيرات سلسلة التوريد بسبب كوفيد-19.

ومع ذلك، فقد كان الاقتصاد الأمريكي قويا بشكل ملحوظ خلال إدارة كلا الرئيسين، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس يقيس القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بنسبة 50% من 2015 إلى 2023.

وخلال فترة كلا الرئيسين، كان معدل البطالة أقل مما كان عليه خلال فترة رئاسة باراك أوباما من 2008 إلى 2016 المتضررة من تداعيات الأزمة المالية، باستثناء الزيادة المرتبطة بالجائحة في 2020-2021، بحسب فوربس.

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