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استقرار الناتج المحلي الإجمالي البريطاني دون تغيير للشهر الثاني في يوليو - جريدة البورصة

9/11/2024 4:54:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية للمملكة المتحدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مع انكماش إنتاج القطاع الصناعي مقابل نمو إنتاج نظيره الخدمي بصورة طفيفة بحسب بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني.

حيث ارتفع إنتاج القطاع الخدمي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس شهري في يوليو بعد انكماش بنفس النسبة في يونيو، مقابل تراجع إنتاج القطاع الصناعي 0.8% خلال نفس الفترة رغم زيادته بوتيرة مماثلة في يونيو.

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ورغم ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مع نمو إنتاج القطاع الخدمي 0.6%، وتراجع إنتاج القطاع الصناعي 0.1%.

وأشارت البيانات تراجع إنتاج قطاع البناء 0.4% بعد نمو بلغ 0.5% في يونيو، لكنه ارتفع 1.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، وهذه أول زيادة له منذ سبتمبر من عام 2023.

وتعد هذه أول قراءة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني بعد تولي حكومة حزب العمال السلطة بقيادة رئيس الوزراء“كير سترامر” في الرابع من يوليو، ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا المقرر عقده الأسبوع القادم، وتدعم هذه البيانات احتمالات مواصلته تيسير السياسة النقدية.


المصدر:

MENAFN11092024000202011048ID1108660866

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