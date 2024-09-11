وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات، حيث وجه بأن تشتمل تقارير الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، على موقف تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، وجاهزية الموقع لاستقبال السكان، ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، والمتابعة الدورية لموقف التنفيذ، وحصر المشروعات الخدمية بموقع الوحدات، أو فى محيطها، ومدى استيعابها لحجم السكان، وتوافر وسائل الانتقال إليها من موقع الوحدات، والتنسيق مع المحافظات فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة
“الإسكان”: تنفيذ محطة لتنقية المياه فى العاصمة الإدارية بطاقة 400 ألف م3 يوميًا 5 مطالب لشركات التطوير العقارى من“العاصمة الإدارية” “A capital” تطلق“ماريوت ريزيدنس” بالتعاون مع“أورنچ مصر”
كما وجه بضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات، وحضور المختصين من مختلف جهات الوزارة فى اجتماعات المتابعة الدورية للتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة إنهاء وتسليم وحدات المبادرة الرئاسية.
وناقش الشربيني، مع أعضاء مكتبه الفنى، تقارير زياراتهم الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة، حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل متكامل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية، وتوفير وسائل الانتقال، والتنسيق، وإنهاء مربعات متكاملة من العمارات السكنية بالمشروع تباعاً لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.
ووجه بحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وعدم التهاون مع المقصرين، والمتابعة الدورية لموقف مختلف الأعمال، مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون فى جودة التنفيذ.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ 3264 وحدة بمدينة غرب قنا، و6800 وحدة بمدينة قنا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوى الجديدة، إضافة إلى 15636 وحدة بمحور منخفضى الدخل و144 وحدة بمحور متوسطى الدخل بمدينة المنيا الجديدة.
وأوضحت السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمركزى (بني سليمان – بياض العرب)، بمحافظة بني سويف، ومنطقة جرزا القطورى بمركز العياط، بمحافظة الجيزة، ومنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، ومنطقة أرض تحيا مصر، بمحافظة كفر الشيخ.
MENAFN11092024000202011048ID1108660864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.