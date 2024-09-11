وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات، حيث وجه بأن تشتمل تقارير الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، على موقف تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، وجاهزية الموقع لاستقبال السكان، ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، والمتابعة الدورية لموقف التنفيذ، وحصر المشروعات الخدمية بموقع الوحدات، أو فى محيطها، ومدى استيعابها لحجم السكان، وتوافر وسائل الانتقال إليها من موقع الوحدات، والتنسيق مع المحافظات فى هذا الشأن.

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كما وجه بضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات، وحضور المختصين من مختلف جهات الوزارة فى اجتماعات المتابعة الدورية للتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة إنهاء وتسليم وحدات المبادرة الرئاسية.

وناقش الشربيني، مع أعضاء مكتبه الفنى، تقارير زياراتهم الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة، حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل متكامل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية، وتوفير وسائل الانتقال، والتنسيق، وإنهاء مربعات متكاملة من العمارات السكنية بالمشروع تباعاً لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.

ووجه بحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وعدم التهاون مع المقصرين، والمتابعة الدورية لموقف مختلف الأعمال، مشدداً على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون فى جودة التنفيذ.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ 3264 وحدة بمدينة غرب قنا، و6800 وحدة بمدينة قنا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوى الجديدة، إضافة إلى 15636 وحدة بمحور منخفضى الدخل و144 وحدة بمحور متوسطى الدخل بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضحت السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمركزى (بني سليمان – بياض العرب)، بمحافظة بني سويف، ومنطقة جرزا القطورى بمركز العياط، بمحافظة الجيزة، ومنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، ومنطقة أرض تحيا مصر، بمحافظة كفر الشيخ.