Wednesday, 11 September 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار خام الحديد 2.5% في ظل توقعات انتهاء موجة الهبوط - جريدة البورصة

9/11/2024 4:54:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تقييم المستثمرين احتمالات انتهاء موجة الهبوط التي دفعت السعر دون مستوى 90 دولاراً للطن مطلع هذا الأسبوع، لتلامس أدنى مستوى في قرابة عامين.

وقفزت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 2.52% إلى 92.90 دولار للطن.

موضوعات متعلقة صعود سهم كومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو “النقد الدولي” يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات

وذلك بعد هبوطها إلى 89.6 دولار للطن خلال جلسة الإثنين الماضي إثر التراجع المستمر في الطلب الصيني على الصُلب بسبب تعثر القطاع العقاري.

وينصب تركيز المستثمرين والمتعاملين في السوق بالوقت الراهن على تقييم ما إذا كان سعر المعدن الصناعي وصل إلى مستوى دعم عند 90 دولاراً للطن أم لا، وما إذا تسبب انخفاض السعر في خروج المناجم ذات تكلفة الإنتاج العالية من السوق.

وذكرت وكالة“بلومبرج” في تقرير أن شركات التعدين الكبرى مثل مجموعة“بي إتش بي” و”ريو تينتو” الأسترالية و”فاليه إس إيه” البرازيلية قد لا تتمكن من خفض إنتاجها -لدعم الأسعار- بسبب الحجم الكبير لأعمالها، وانخفاض تكاليفها التشغيلية.

لكن استمرار هبوط سعر خام الحديد قد يدفع المنتجين الأصغر حجماً، وخاصة في الهند والبرازيل، للخروج من السوق حسبما ورد في التقرير.


المصدر:

MENAFN11092024000202011048ID1108660863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث