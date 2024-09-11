ارتفاع أسعار خام الحديد 2.5% في ظل توقعات انتهاء موجة الهبوط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تقييم المستثمرين احتمالات انتهاء موجة الهبوط التي دفعت السعر دون مستوى 90 دولاراً للطن مطلع هذا الأسبوع، لتلامس أدنى مستوى في قرابة عامين.
وقفزت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 2.52% إلى 92.90 دولار للطن.
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وذلك بعد هبوطها إلى 89.6 دولار للطن خلال جلسة الإثنين الماضي إثر التراجع المستمر في الطلب الصيني على الصُلب بسبب تعثر القطاع العقاري.
وينصب تركيز المستثمرين والمتعاملين في السوق بالوقت الراهن على تقييم ما إذا كان سعر المعدن الصناعي وصل إلى مستوى دعم عند 90 دولاراً للطن أم لا، وما إذا تسبب انخفاض السعر في خروج المناجم ذات تكلفة الإنتاج العالية من السوق.
وذكرت وكالة“بلومبرج” في تقرير أن شركات التعدين الكبرى مثل مجموعة“بي إتش بي” و”ريو تينتو” الأسترالية و”فاليه إس إيه” البرازيلية قد لا تتمكن من خفض إنتاجها -لدعم الأسعار- بسبب الحجم الكبير لأعمالها، وانخفاض تكاليفها التشغيلية.
لكن استمرار هبوط سعر خام الحديد قد يدفع المنتجين الأصغر حجماً، وخاصة في الهند والبرازيل، للخروج من السوق حسبما ورد في التقرير.
المصدر:
MENAFN11092024000202011048ID1108660863
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