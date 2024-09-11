النقد الدولي يوافق على إتاحة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا من برنامج المساعدات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات المعمول الخاص بكييف، مما يفتح الباب أمام دفع شريحة جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار.

وهذه الشريحة التي لا يزال يتعين المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة صندوق النقد، سترفع الأموال المدفوعة بالفعل لأوكرانيا إلى 8.7 مليار دولار من إجمالي 15.6 مليار دولار، في إطار البرنامج، حسبما أوردت صحيفة“لوفيجارو” الفرنسية.

موضوعاتكومرتس بنك 18% بعد استحواذ يوني كريدت على حصة 9% منه ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بمنطقة اليورو ارتفاع أسعار خام الحديد 2.5% في ظل توقعات انتهاء موجة الهبوط

وهذا البرنامج هو جزء من خطة مساعدات دولية كبرى تبلغ قيمتها الإجمالية 122 مليار دولار، تمت الموافقة عليها في مارس 2023 من قبل جميع الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

ويعتقد الصندوق أيضا أنه على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن الصراع المستمر تمكنت الحكومة الأوكرانية، بفضل الدعم الخارجي، من“الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي”.

وحققت البلاد نسبة نمو 6.5% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، مع اقتصار التضخم على 5.4% على أساس سنوي. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي“تباطؤا اقتصاديا في النصف الثاني من العام بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة وعواقب الحرب على العمل والثقة”، كما أكد رئيس البعثة جافين جراي.

ومن بين الإجراءات الأخيرة، أعلنت الحكومة الأوكرانية نهاية يوليو الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة جزئية لديونها الخارجية، بمبلغ 20 مليار دولار في إطار اتفاقية من شأنها أن تتيح توفير نفقات بقيمة 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار بحلول عام 2033، حسبما حددت وزارة المالية الأوكرانية.

ووصف صندوق النقد الدولي هذا الاتفاق بأنه“خطوة مهمة في الاستراتيجية الشاملة للسلطات لاستعادة القدرة على تحمل الديون”.

وقال إن استراتيجية إعادة الهيكلة التي تتبعها السلطات الأوكرانية وغيرها من التدابير“ستكون أساسية لخفض عبء ديون أوكرانيا إلى مستويات مستدامة، مما يوفر مجالاً للمناورة للإنفاق الأساسي ودعم النمو”.

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