حديد عز تتحول لربح 2.27 مليار جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت شركة“حديد عز” إلى ربح 2.275 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب، مقارنة بخسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 100.68 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.

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وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).

يأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.

وبلغت خسائر النقد الأجنبي 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024.

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وبعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه، بدأت أسعار الصرف الأجنبي في القطاع المصرفي تعكس مرة أخرى الأسعار الفعلية المتداولة في مصر، وقد سبق ذلك فترة طويلة من التناقض الكبير بين أسعار الصرف المصرفية النظرية وأسعار المعاملات الفعلية، وفقا للبيان.

ورفع البنك المركزي المصري سعر الإقراض مرتين في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 28.25%.

وارتفعت مصروفات الفائدة إلى 5.795 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 (بزيادة 121%)، مقارنة بـ 2.617 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023.

وفي النصف الأول من عام 2024، انخفض الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 12% على أساس سنوي من 668 ألف طن إلى 589 ألف طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ مشاريع البنية التحتية.

وبالنظر إلى الفجوة بين اتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح واتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح، فمن المتوقع أن ينتعش استهلاك حديد التسليح تدريجيًا.

وتلقت شركة“حديد عز”، في أغسطس الماضي، إخطارًا من المفوضية الأوروبية للتجارة في 8 أغسطس 2024، ببدء تحقيقات في اتهام بالإغراق، بشأن واردات الصلب المسطح المدرفل الساخن، المستورد من مصر والهند واليابان وفيتنام.

وقال بيان لبورصة لندن، إنه تم البدء في التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية.

وطالبت الرابطة بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات“حديد عز”، باعتبارها المٌصدر المصري الوحيد، من الصلب المسطح المدرفل الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية، أنه بموجب التحقيقات، فأنه مطلوب تقديم بيانات معينة من كل مصدر في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت توقعت شركة حديد عز البت فى تحقيقات دعاوى الإغراق التى تلقتها هى و4 دول أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن منتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن فى غضون أشهر، وفق إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم الثلاثاء.

وفى منتصف أغسطس من العام الجارى، تلقت شركة حديد عز إخطاراً من مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى بشأن البدء فى تحقيقات بدعاوى إغراق فى سوق الاتحاد الأوروبى الذى يضم 22 دولة بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر وفيتنام والهند واليابان، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.

وأكدت الشركة أنها جاهزة بالبيانات المطلوبة من جهات التحقيق، وأنها ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبى، وجاهزة بصورة كاملة بالدفوع والحجج القانونية.

وكشفت الشركة، فى بيانها، عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى، عن ارتفاع صافى المبيعات لتصل إلى 100.68 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الجارى، مقابل مبيعات محققة فى النصف الأول من العام الماضى بلغت نحو 62.3 مليار جنيه.

وحقتت الشركة صادرات بقيمة 800 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مقابل 794 مليون دولار فى النصف الأول من العام الماضى.

وبلغت صادرات الحديد الصلب من إجمالى صادرات الشركة خلال الفترة نحو 544 مليون دولار، مقابل 509 ملايين دولار بالفترة المقارنة، تمثل نحو 66% من إجمالى صادرات الشركة.

وبلغت قيمة صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار تمثل نحو 34% من إجمالى صادرات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 284 مليون دولار.

وسجلت الشركة صافى أرباح خلال النصف الأول بقيمة 2.27 مليار جنيه، مقابل 810 ملايين جنيه خسائر محققة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.