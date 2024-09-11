حديد عز تتحول لربح 2.27 مليار جنيه في النصف الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت شركة“حديد عز” إلى ربح 2.275 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بعد الضرائب، مقارنة بخسائر 809.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة لتصل 100.68 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.262 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2023.
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وبلغت صادرات حديد عز 822 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت صادرات حديد عز 544 مليون دولار (66.2٪ من الإجمالي)، وبلغت صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار (33.8٪).
يأتي هذا مقارنة بـ 794 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، منها صادرات حديد التسليح 509 مليون دولار وصادرات حديد التسليح 284 مليون دولار.
وبلغت خسائر النقد الأجنبي 1.33 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، وبعد فترة وجيزة من تعويم الجنيه، بدأت أسعار الصرف الأجنبي في القطاع المصرفي تعكس مرة أخرى الأسعار الفعلية المتداولة في مصر، وقد سبق ذلك فترة طويلة من التناقض الكبير بين أسعار الصرف المصرفية النظرية وأسعار المعاملات الفعلية، وفقا للبيان.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الإقراض مرتين في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 28.25%.
وارتفعت مصروفات الفائدة إلى 5.795 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024 (بزيادة 121%)، مقارنة بـ 2.617 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023.
وفي النصف الأول من عام 2024، انخفض الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 12% على أساس سنوي من 668 ألف طن إلى 589 ألف طن، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ مشاريع البنية التحتية.
وبالنظر إلى الفجوة بين اتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح واتجاه الاستهلاك المحلي من حديد التسليح، فمن المتوقع أن ينتعش استهلاك حديد التسليح تدريجيًا.
وتلقت شركة“حديد عز”، في أغسطس الماضي، إخطارًا من المفوضية الأوروبية للتجارة في 8 أغسطس 2024، ببدء تحقيقات في اتهام بالإغراق، بشأن واردات الصلب المسطح المدرفل الساخن، المستورد من مصر والهند واليابان وفيتنام.
وقال بيان لبورصة لندن، إنه تم البدء في التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية.
وطالبت الرابطة بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات“حديد عز”، باعتبارها المٌصدر المصري الوحيد، من الصلب المسطح المدرفل الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية، أنه بموجب التحقيقات، فأنه مطلوب تقديم بيانات معينة من كل مصدر في الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت توقعت شركة حديد عز البت فى تحقيقات دعاوى الإغراق التى تلقتها هى و4 دول أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن منتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن فى غضون أشهر، وفق إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم الثلاثاء.
وفى منتصف أغسطس من العام الجارى، تلقت شركة حديد عز إخطاراً من مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى بشأن البدء فى تحقيقات بدعاوى إغراق فى سوق الاتحاد الأوروبى الذى يضم 22 دولة بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر وفيتنام والهند واليابان، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.
وأكدت الشركة أنها جاهزة بالبيانات المطلوبة من جهات التحقيق، وأنها ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبى، وجاهزة بصورة كاملة بالدفوع والحجج القانونية.
وكشفت الشركة، فى بيانها، عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى، عن ارتفاع صافى المبيعات لتصل إلى 100.68 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الجارى، مقابل مبيعات محققة فى النصف الأول من العام الماضى بلغت نحو 62.3 مليار جنيه.
وحقتت الشركة صادرات بقيمة 800 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مقابل 794 مليون دولار فى النصف الأول من العام الماضى.
وبلغت صادرات الحديد الصلب من إجمالى صادرات الشركة خلال الفترة نحو 544 مليون دولار، مقابل 509 ملايين دولار بالفترة المقارنة، تمثل نحو 66% من إجمالى صادرات الشركة.
وبلغت قيمة صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار تمثل نحو 34% من إجمالى صادرات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 284 مليون دولار.
وسجلت الشركة صافى أرباح خلال النصف الأول بقيمة 2.27 مليار جنيه، مقابل 810 ملايين جنيه خسائر محققة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
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