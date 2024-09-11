الحكومة تبحث فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والبريد

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت رانيا المشاط التخطيط والتعاون الدولي، مع أحمد كجوك المالية؛ موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد.

وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد والبنك؛ لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني.

موضوعاتوزير قطاع الأعمال يوجه بتوسع“القابضة للأدوية” في إنتاج مستحضرات جديدة 400 ألف منشأة اقتصادية تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار “حديد عز” تتحول لربح 2.27 مليار جنيه في النصف الأول

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور البنك، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، الذي يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.

وأشار الوزيران، إلى أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.