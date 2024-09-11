الحكومة تبحث فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والبريد

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت رانيا المشاط وزيرة
التخطيط والتعاون الدولي، مع أحمد كجوك وزير
المالية؛ موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد.
وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد والبنك؛ لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني.
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يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور البنك، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، الذي يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.
وأشار الوزيران، إلى أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
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