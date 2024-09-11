أرباح ممفيس السنوية تقفز 112% إلى 191.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 112% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 191.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 90.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 871.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 664 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.
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وكشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 93.78%.
وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 16.06 مليون سهم من إجمالي 17.12 مليون سهم المطروحة في الاكتتاب.
وأضافت أن سداد الأسهم المكتتب فيها جاء كالآتي، عدد 10.274 مليون سهم بقيمة 102.74 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، وعدد 5.78 مليون سهم بقيمة 57.85 مليون جنيه تم السداد نقدًا.
وأشارت إلى أن عدد الأسهم التي لم يكتت فيها يبلغ 1.064 مليون سهم.
وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد 17.125 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه موزعة على 17.125 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه بدون مصاريف إصدار ، و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي .
وأشارت إلى أن-الشركة قامت بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.
وكشفت شركة“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي أعدتها شركة“إيجل للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل.
وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لسهم ممفيس للأدوية طبقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة 95.26 جنيه للسهم، لافتة إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة باستخدام طريقة مضاعف الربحية تبلغ 106.6 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن تقدير صافي القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة تبلغ 548.59 مليون جنيه لعدد 5.62 مليون سهم وبناء على ذلك فإن قيمة السهم العادلة 97.53 جنيه للسهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.
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