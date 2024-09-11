أرباح ممفيس السنوية تقفز 112% إلى 191.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 112% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 191.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 90.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 871.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 664 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

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وكشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تغطية المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة بنسبة 93.78%.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 16.06 مليون سهم من إجمالي 17.12 مليون سهم المطروحة في الاكتتاب.

وأضافت أن سداد الأسهم المكتتب فيها جاء كالآتي، عدد 10.274 مليون سهم بقيمة 102.74 مليون جنيه عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، وعدد 5.78 مليون سهم بقيمة 57.85 مليون جنيه تم السداد نقدًا.

وأشارت إلى أن عدد الأسهم التي لم يكتت فيها يبلغ 1.064 مليون سهم.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، قيد 17.125 مليون حق إكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه موزعة على 17.125 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 جنيه بدون مصاريف إصدار ، و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي .

وأشارت إلى أن-الشركة قامت بنشر ملخص دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل.

وكشفت شركة“ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة قبل فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي أعدتها شركة“إيجل للاستشارات المالية” المستشار المالي المستقل.

وأوضحت الشركة أن القيمة العادلة لسهم ممفيس للأدوية طبقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة 95.26 جنيه للسهم، لافتة إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة باستخدام طريقة مضاعف الربحية تبلغ 106.6 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن تقدير صافي القيمة العادلة لحقوق المساهمين بالشركة تبلغ 548.59 مليون جنيه لعدد 5.62 مليون سهم وبناء على ذلك فإن قيمة السهم العادلة 97.53 جنيه للسهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الزيادة قدرها 171.25 مليون جنيه لعدد 17.12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات بدون مصاريف إصدارة.