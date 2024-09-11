الفنار للمقاولات تتعاقد على تنفيذ أعمال في الساحل الشمالي بـ13.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقدت شركة“الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد”، على تنفيذ أعمال بمشروع سيلفر ساندس في الساحل الشمالي.
وأوضحت الشركة، أن قيمة التعاقد على تنفيذ الأعمال بلغت 13.524 مليون جنيه.
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وارتفعت أرباح شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بنسبة 25.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.46 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.96 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 15.81 مليون جنيه، مقابل 22.78 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.
وكانت تعاقدت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، على تنفيذ أعمال تسوية التربة بمشروع جنوب الوادي.
وتبلغ قيمة التعاقد 3.4 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها استلمت أمر الاسناد في 9 نوفمبر 2023.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، زيادة رأس مال الشركة المرخص ليصبح 160 مليون جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر بقيمة 8 ملايين جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال عن طريق أرباح العام والأرباح المرحلة بتوزيع مجاني سهم لكل سهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر 16 مليون جنيه.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، على توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم مجاني لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
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