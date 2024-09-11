الفنار للمقاولات تتعاقد على تنفيذ أعمال في الساحل الشمالي بـ13.5 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة“الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد”، على تنفيذ أعمال بمشروع سيلفر ساندس في الساحل الشمالي.

وأوضحت الشركة، أن قيمة التعاقد على تنفيذ الأعمال بلغت 13.524 مليون جنيه.

موضوعات“المطورون العرب” تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لتراجع السهم “الإسكندرية للأدوية” تربح 216.7 مليون جنيه خلال العام الماضي أرباح“ممفيس” السنوية تقفز 112% إلى 191.5 مليون جنيه

وارتفعت أرباح شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بنسبة 25.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 2.46 مليون جنيه، مقارنة بربح 1.96 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 15.81 مليون جنيه، مقابل 22.78 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.

وكانت تعاقدت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، على تنفيذ أعمال تسوية التربة بمشروع جنوب الوادي.

وتبلغ قيمة التعاقد 3.4 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها استلمت أمر الاسناد في 9 نوفمبر 2023.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، زيادة رأس مال الشركة المرخص ليصبح 160 مليون جنيه وزيادة رأس مال الشركة المصدر بقيمة 8 ملايين جنيه.

وتقرر زيادة رأس المال عن طريق أرباح العام والأرباح المرحلة بتوزيع مجاني سهم لكل سهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر 16 مليون جنيه.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، على توزيع أسهم مجانية من الأرباح المرحلة وأرباح العام بواقع سهم مجاني لكل سهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.