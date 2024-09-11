المركزى يسحب 795.3 مليار جنيه بعطاءات السوق المفتوح اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) سحب المصرى سيولة بنحو 795.3 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، خلال عمليات السوق المفتوح من 27 بنكًا بفائدة 27.75%.

وتراجعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 34.3% مقارنة بيوم الثلاثاء الماضى، عندما سجلت نحو 1.2 تريليون جنيه.

موضوعات“المركزى” يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو موجة جديدة من رفع حدود المشتريات بالبطاقات الائتمانية بالخارج 7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة“التجارى الدولى” لـ”أورا ديفلوبرز”

وتراجع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر يوليو الماضى إلى نحو 1.002 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.11 تريليون جنيه فى يونيو 2024.

وعدّل“المركزى” أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى.

ويستهدف البنك المركزى المصرى إدارة السيولة لتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.