Wednesday, 11 September 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزى يسحب 795.3 مليار جنيه بعطاءات السوق المفتوح اليوم

9/11/2024 4:02:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سحب البنك المركزى المصرى سيولة بنحو 795.3 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، خلال عمليات السوق المفتوح من 27 بنكًا بفائدة 27.75%.

وتراجعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 34.3% مقارنة بيوم الثلاثاء الماضى، عندما سجلت نحو 1.2 تريليون جنيه.

موضوعات متعلقة “المركزى” يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو موجة جديدة من رفع حدود المشتريات بالبطاقات الائتمانية بالخارج 7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة“التجارى الدولى” لـ”أورا ديفلوبرز”

وتراجع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر يوليو الماضى إلى نحو 1.002 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.11 تريليون جنيه فى يونيو 2024.

وعدّل“المركزى” أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى.

ويستهدف البنك المركزى المصرى إدارة السيولة لتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

MENAFN11092024000202011048ID1108660736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث