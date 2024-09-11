المركزى يسحب 795.3 مليار جنيه بعطاءات السوق المفتوح اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) سحب البنك المركزى
المصرى سيولة بنحو 795.3 مليار جنيه، اليوم الثلاثاء، خلال عمليات السوق المفتوح من 27 بنكًا بفائدة 27.75%.
وتراجعت قيمة السيولة المسحوبة اليوم بنسبة 34.3% مقارنة بيوم الثلاثاء الماضى، عندما سجلت نحو 1.2 تريليون جنيه.
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وتراجع رصيد السيولة المسحوبة بنهاية شهر يوليو الماضى إلى نحو 1.002 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.11 تريليون جنيه فى يونيو 2024.
وعدّل“المركزى” أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة منذ 23 أبريل الماضى.
ويستهدف البنك المركزى المصرى إدارة السيولة لتحقيق التوازن وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
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