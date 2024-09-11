أوبك+ تقلل توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024

(MENAFN
) خفضت منظمة أوبك+ يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وهي المرة الثانية التي تقوم فيها المجموعة بتخفيض هذه التوقعات هذا العام، ويأتي هذا التعديل تماشياً مع البيانات التي تلقتها المنظمة منذ بداية عام 2024، كما تضمنت أيضاً توقعات أقل لنمو الطلب في عام 2025.
كذلك تُبرز هذه التوقعات المخفضة التحديات التي تواجه تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، في محاولاته لتحقيق التوازن في سوق النفط، وأجلت أوبك الأسبوع الماضي خطتها لزيادة إنتاج النفط بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عام 2024، وفي تقريرها الشهري، أوضحت أوبك أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع الآن أن يرتفع بمقدار 2.03 مليون برميل يومياً في 2024، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي كانت تشير إلى نمو بمقدار 2.11 مليون برميل يومياً، ويعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى تراجع توقعات الطلب من الصين.
كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الصين إلى 650 ألف برميل يومياً في 2024، بعد أن كانت تتوقع 700 ألف برميل يومياً، وأشارت المجموعة إلى أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه صعوبات اقتصادية وتحولاً نحو استخدام مصادر طاقة أقل تلويثاً، وأضافت أوبك+ أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي في الصين سيظل قوياً، فإن التحديات في قطاع العقارات والزيادة في استخدام الشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية ستؤثر على الطلب المستقبلي على الديزل والبنزين، وبعد صدور التقرير، تعرضت أسعار النفط لمزيد من الانخفاض، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
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