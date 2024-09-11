الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي الياس شرق قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين، إذ أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة بالمكان.
وفي السياق كانت عددا من آليات الاحتلال اقتحمت كل من قرية: كفر قدوم وحجة وباقة الحطب، شرق قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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