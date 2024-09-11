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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل النبي الياس شرق قلقيلية

9/11/2024 3:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي الياس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين، إذ أوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة بالمكان.

وفي السياق كانت عددا من آليات الاحتلال اقتحمت كل من قرية: كفر قدوم وحجة وباقة الحطب، شرق قلقيلية، وفتشت عددا من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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