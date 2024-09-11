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النتائج الاولية للانتخابات النيابية لمحافظة المفرق

9/11/2024 2:20:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 11 أيلول(بترا ) - أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في محافظة المفرق فصل العيسى النتائج الأولية للانتخابات النيابية، حيث فاز بمقاعد التنافس الحر كل من؛ أحمد حسن الشديفات من قائمة (نشامى المفرق) بعدد أصوات بلغ 8982صوتا ، وإسماعيل راشد المشاقبة من قائمة (كتلة الحق)، وأحمد حمدان العليمات من قائمة (المفرق تجمعنا) بعدد أصوات بلغ 5481 صوتا.
وعن مقعد الكوتا، فازت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) بعدد أصوات بلغ 12537 صوتا .
-- (بترا )
ه ق / س س/اص
11/09/2024 08:43:41

MENAFN11092024000117011021ID1108660501

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