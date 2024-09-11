النتائج الاولية للانتخابات النيابية لمحافظة المفرق

النتائج الاولية للانتخابات النيابية لمحافظة المفرق
التاريخ
9/11/2024 2:20:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 11 أيلول(بترا ) - أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في محافظة المفرق فصل العيسى النتائج الأولية للانتخابات النيابية، حيث فاز بمقاعد التنافس الحر كل من؛ أحمد حسن الشديفات من قائمة (نشامى المفرق) بعدد أصوات بلغ 8982صوتا ، وإسماعيل راشد المشاقبة من قائمة (كتلة الحق)، وأحمد حمدان العليمات من قائمة (المفرق تجمعنا) بعدد أصوات بلغ 5481 صوتا.
وعن مقعد الكوتا، فازت مي محمود الحراحشة عن قائمة (كتلة الحق) بعدد أصوات بلغ 12537 صوتا .
-- (بترا )
ه ق / س س/اص
11/09/2024 08:43:41
MENAFN11092024000117011021ID1108660498
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