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قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتحاصر المستشفى التركي الحكومي

9/11/2024 2:13:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أطراف وأحياء بمدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، وحاصرت مستشفى طوباس التركي الحكومي، بالإضافة إلى اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقالت مراسلة الوكالة الرسمية إن مدينة طوباس شهدت في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة طوباس وخاصة في المنطقة الشمالية منها. ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.

كما شرعت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، وأغلقت الشوارع الواصلة إليه ودفعت بتعزيزات الى الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها، مساء أمس واعلن عن استشهاد مواطنين واصابة عشرة آخرين.

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