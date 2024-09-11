ترامب يحذر من زوال إسرائيل ونهاية أميركا إذا انتخبت هاريس

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- حذر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب من "زوال" إسرائيل و"نهاية" الولايات المتحدة إذا أصبحت منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية مساء الثلاثاء إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول".

وردت عليه هاريس بالقول إن اتهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق" مذكرة بأنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

كما اعتبر ترامب في المناظرة التي استمرت 90 دقيقة أن "انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة" وقال إنها ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأميركي.

وشدد الرئيس الأميركي السابق على أن اقتصاد البلاد كان أفضل خلال فترة ولايته، وقال "تركت واحدا من أفضل اقتصادات العالم وسأفعل ذلك مجددا".

وبحسب أغلب المتابعين فإن هاريس وضعت ترامب في موقف دفاعي خلال المناظرة بسلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض ومدى ملاءمته للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.

ونجح نهج هاريس القوي في توجيه التركيز إلى ترامب ليشعر حلفاؤها بالابتهاج، ويعترف بعض الجمهوريين بالتحديات التي يواجهها ترامب.

وأظهر موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة أن احتمالات فوز ترامب انخفضت خلال المناظرة من 52% إلى 47% بينما تحسنت فرص هاريس من 53% إلى 55%.

وفي إشارة إلى الثقة في نتيجة المناظرة، تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.

المصدر : وكالات