43 ألف مقترع في المفرق و42 ألف في بدو الشمال حتى الساعة 5:30

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود





شهدت دائرة المفرق وبدو الشمال اليوم إقبالاً ملحوظاً على صناديق الاقتراع، حيث بلغ عدد المقترعين في دائرة المفرق 43 ألف ناخب وناخبة، فيما سجلت دائرة بدو الشمال 42 ألف مقترع حتى الساعة 5:30 مساءً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.



هذا الإقبال الكثيف يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية في هذه المناطق الحيوية، التي تشهد تقليديًا مشاركة واسعة نظرًا لأهمية الانتخابات في التعبير عن تطلعات المواطنين وتمثيل مصالحهم في المجالس النيابية.

مراقبون أشاروا إلى أن الأرقام المسجلة تعكس حالة من الوعي السياسي بين الناخبين، الذين أبدوا حرصًا على الحضور والمشاركة رغم التحديات المختلفة.



وتأتي هذه الأرقام في ظل أجواء انتخابية هادئة وانتظام العملية في كافة مراكز الاقتراع، وسط استعدادات لوجستية وأمنية مكثفة لضمان سير الانتخابات بسلاسة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الناخبين.

ومع اقتراب موعد إغلاق صناديق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى النتائج الأولية التي ستفرزها هذه المشاركة النشطة، وتأثيرها على مخرجات العملية الانتخابية ومستقبل التمثيل النيابي في هذه الدوائر المهمة.