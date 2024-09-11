43 ألف مقترع في المفرق و42 ألف في بدو الشمال حتى الساعة 5:30

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعاء الزيود
شهدت دائرة المفرق وبدو الشمال اليوم إقبالاً ملحوظاً على صناديق الاقتراع، حيث بلغ عدد المقترعين في دائرة المفرق 43 ألف ناخب وناخبة، فيما سجلت دائرة بدو الشمال 42 ألف مقترع حتى الساعة 5:30 مساءً، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
هذا الإقبال الكثيف يعكس تفاعل المواطنين مع العملية الانتخابية في هذه المناطق الحيوية، التي تشهد تقليديًا مشاركة واسعة نظرًا لأهمية الانتخابات في التعبير عن تطلعات المواطنين وتمثيل مصالحهم في المجالس النيابية.
مراقبون أشاروا إلى أن الأرقام المسجلة تعكس حالة من الوعي السياسي بين الناخبين، الذين أبدوا حرصًا على الحضور والمشاركة رغم التحديات المختلفة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل أجواء انتخابية هادئة وانتظام العملية في كافة مراكز الاقتراع، وسط استعدادات لوجستية وأمنية مكثفة لضمان سير الانتخابات بسلاسة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الناخبين.
ومع اقتراب موعد إغلاق صناديق الاقتراع، تتجه الأنظار إلى النتائج الأولية التي ستفرزها هذه المشاركة النشطة، وتأثيرها على مخرجات العملية الانتخابية ومستقبل التمثيل النيابي في هذه الدوائر المهمة.
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