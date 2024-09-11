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الانتخابات في المحافظات: لا خروقات كبيرة.. وناخبون يضعون ملاحظاتهم تحت المجهر

9/11/2024 12:07:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات- أجمع ناخبون في مختلف محافظات المملكة، على أن سير العملية الانتخابية يوم أمس الثلاثاء، لم يشهد خروقات أو تجاوزات كبيرة، مشيرين في الوقت ذاته إلى العديد من الملاحظات التي تستدعي الاهتمام بها أكثر كتسريع إجراءات الاقتراع والحد من حدوث إرباكات، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالإجراءات المتعلقة بكبار السن وذوي الإعاقة.
وشهدت بعض المحافظات، إقبالا محدودا في الساعات الأولى للاقتراع، قبل أن تزداد وتيرة إقبال الناخبين مع مرور الوقت، وصولا إلى إغلاق الصناديق، حيث سجلت الكرك أعلى نسبة اقتراع، تلتها البادية الجنوبية ثم معان، فيما شهدت الزرقاء أقل نسبة اقتراع.
فقد بلغ عدد المقترعين في دائرة إربد الأولى 197013 بنسبة 34.57 %، وفي الدائرة الثانية 138918 بنسبة 42.83 %، بينما بلغ العدد في دائرة الزرقاء 157448 بنسبة 21.64 %، وفي دائرة البلقاء 143837 بنسبة 40.75 %، ودائرة معان 34575 بنسبة 60.22 %.
أما في جرش، فبلغ عدد المقترعين 71386 بنسبة 55.24 %، وفي عجلون 61948 بنسبة 54.2 %، والكرك 116829 بنسبة 61.73 %، والطفيلة 33943 بنسبة 54.75 %، بينما بلغت في مادبا 59964 بنسبة 47.45 %، والعقبة 30744 بنسبة 38.07 %، والمفرق 57800 بنسبة 52.1 %، والبادية الشمالية 60313 بنسبة 50.6 %، والبادية الوسطى 38803 بنسبة 50.84 %، البادية الجنوبية 52897 بنسبة 61.54 %.
وفي محافظة إربد، كان للقوائم المحلية التي ترشحت على مستوى دائرة إربد الثانية وبلغت 23 قائمة، النصيب الأكبر من اهتمام الناخبين، ودفعهم للنزول إلى صناديق الاقتراع وفق ما أكد لـ"الغد" العديد من الناخبين، وذلك مع الأخذ في عين الاعتبار وجود مترشحين من إفرازات عشائرية ومناطقية يسعون لإنجاحها في تلك القوائم.
كما أشار ناخبون في دائرة إربد الأولى، إلى أنهم لم يدلوا بأصواتهم للقائمة العامة (الحزبية) وتركوا مكانها فارغاً دون التأشير على أي حزب، ومنحوا أصواتهم للقائمة المحلية لعدم درايتهم بآلية التصويت ولمن سيمنحون صوتهم، لافتين أيضا إلى أن القوائم الحزبية لم تتضمن أي أسماء مترشحين، وبالتالي يجهلون الأسماء التي في القائمة الحزبية، فيما القوائم المحلية تضم اسم القائمة مع التأشير على اسم المترشح والكوتا النسائية.
وقال الناخب أحمد ابداح، إن "المواطن حتى الآن غير ملم بالعملية الانتخابية وآلية التصويت، وإن هناك ورقتين للانتخابات، الأولى للقائمة المحلية، وأخرى للقائمة الحزبية"، لافتاً إلى أن "بعض الناخبين لم يشيروا لأي من القوائم الحزبية لعدم معرفتهم بتفاصيلها".
ويرى ابداح، أنه "كان على الهيئة المستقلة للانتخاب عقد ورش عمل وإقامة ندوات ومحاضرات وتكثيف الحملات الإعلامية لشرح آلية التصويت".
ووفق أحد العاملين في مراكز الاقتراع، فإن "لجان الاقتراع داخل المركز يبذلون جهوداً كبيرة لشرح آلية التصويت للناخب، مما يستنزف وقتاً إضافياً ويؤدي إلى بطء في عملية الاقتراع، حيث يحتاج الناخب إلى ما يقارب 5 دقائق لحين التدقيق على اسمه وتسليمه الأوراق، وبعدها شرح طريقة الانتخاب، ثم بحثه بين القوائم، ثم وضع أصبعه بالحبر بعد أن يتم وضع الورقتين في الصندوق".
وأكد، أن "هذه العملية تؤدي إلى تأخير الناخبين، لا سيما في وقت اشتداد الإقبال على صناديق الاقتراع، ما يؤدي إلى حدوث إرباك وتأخير".
ووفق الحاج محمد الرياحنة من لواء الغور الشمالي، فإن "يوم الاقتراع يشكل فرصة كبيرة للتجمع العائلي والعشائري"، موضحا، أنه "شارك في الاقتراع رغم ظروفه الصحية الصعبة، إلا أن مراكز الاقتراع كانت مجهزة لكبار السن الذين يعانون من صعوبة التنقل".
أما الشابة لجين أبو زينة، فأكدت من جهتها، أنها "حرصت على المشاركة في العملية الانتخابية رغم بعد المسافة"، موضحة أنها "مارست حقها في الاقتراع مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى "الازدحام الذي شهدته مراكز الاقتراع في لواء الغور الشمالي بالدائرة الثانية".
أما في محافظة عجلون، فكانت مراكز الاقتراع، شهدت حركة نشطة منذ بدء عملية التصويت، في معظم المناطق الانتخابية، وتزايدت بشكل مستمر مع مرور الوقت.
وكثفت اللجان المؤازرة للقوائم والمترشحين، سواء كانت القوائم المحلية أو الحزبية، من نشاطها من خلال نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع وتنظيم عملية النقل، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
ورصدت "الغد" توافد أعداد غير قليلة من كبار السن وذوي الإعاقات، الذين جاؤوا بمساعدة مرافقين للإدلاء بأصواتهم.
ورغم تسبُب وجود أعداد كبيرة من المركبات في حدوث اختناقات مرورية بمحيط مراكز الاقتراع، إلا أن تدخل رجال الأمن ساهم في تخفيف هذه الاختناقات.
وأكد المسؤولون المكلفون بإدارة العملية الانتخابية، أن الأمور سارت بكل يسر وسهولة، مشيرين إلى أن الإجراءات التنظيمية التي سبقت عملية الاقتراع، مثل زيادة عدد مراكز الاقتراع والصناديق، ساهمت في تسهيل وصول الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون حدوث ازدحامات.
وأوضح مراقبون ومعنيون مثل جلال طاهر وعلي سعيد وأحمد عيد، أن الإقبال كان جيداً منذ بدء عملية الاقتراع، مرجعين ذلك إلى التنافس الشديد بين القوائم المحلية المترشحة في دائرة عجلون، إضافة إلى الاهتمام الكبير من قبل أنصار مترشحي الأحزاب بحشد أكبر عدد ممكن ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك الاتصال بهم هاتفياً وتقديم النقل المجاني لمن تأخروا بالحضور، مما ساهم في رفع نسب الاقتراع وتزايدها ساعة بعد ساعة.
في محافظة الزرقاء، قال رئيس لجنة الانتخابات في المحافظة، محمود جداية، إن "كوادر الهيئة رصدت مخالفة واحدة في مركز اقتراع مدرسة رفيدة في منطقة القصبة، وتمثلت من خلال تصوير ورقة اقتراع، وتم التعامل وفق المقتضى القانوني".
وأضاف جداية لـ"الغد"، أنه "تم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام السابعة، وجرت عمليات الاقتراع والفرز بسلاسة".
وعبر ناخبون عن ارتياحهم العام من إجراءات سير العملية الانتخابية خلال مشاركتهم بالاقتراع، مؤكدين أن الواجب الوطني دفعهم للمشاركة واختيار الأفضل.
وقال الناخب متعز حمدان، إن عملية الاقتراع لم تتجاوز الخمس دقائق فقط، إذ إنه حضر إلى المركز مبكرا ومارس حقه بسهولة ويسر.
وأضاف حمدان، أن "اقتراعه جاء لانتمائه الحزبي، وقناعته الراسخة بأن التغيير يبدأ من خلال صناديق الاقتراع، لإيصال الأفضل ومن يملك برامج قابلة للتطبيق".
وبين الناخب شاهين أبو شعيرة، أن "عملية الاقتراع جاءت مختلفة هذه المرة لوجود صوتين للناخب، وحصل على توضيح من رئيس لجنة الاقتراع في مركز الاقتراع في مدرسة الشهيد أحمد الزيود، وتمكن من الإدلاء بصوته بسهولة".
وبالنسبة لمحافظة جرش، فقد أكد مدير لجنة الانتخاب في المحافظة، الدكتور صادق العتوم، أن "العملية الانتخابية في جرش سارت بدون أي مشاكل أو معيقات فنية أو لوجستية".
وأضاف العتوم، أن "الهيئة راعت كافة ظروف الناخبين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقات، وكل ناخب من هذه الفئات تتوفر له كافة الإمكانيات والمساعدة في الوصول إلى الصناديق وممارسة حقه الدستوري دون أي معيقات".
وكان لافتا في محافظة جرش، الإقبال الكثيف من قبل كبار السن وذوي الإعاقة على الاقتراع، رغم الارتفاع النسبي في درجات الحرارة وصعوبة وصولهم إلى مراكز الاقتراع المجهزة، خصوصا أن عددا منهم يعاني من أمراض مزمنة، وبينهم أيضا من تجاوز عمره 95 عاما.
وأكدوا في حديثهم إلى "الغد"، أن "يوم الانتخابات من الأيام التي ينتظرونها كل أربع سنوات للمشاركة في العرس الوطني وممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان".
وفي لفتة إنسانية ومهنية، قامت الأجهزة الأمنية بمساعدتهم برفقة أبنائهم في الدخول إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في الانتخابات، وتسهيل دخولهم وخروجهم بعيدا عن الازدحامات وبسرعة، دون أي معيقات نظرا لظروفهم الخاصة.
وقالت الحاجة أم مصطفى، إنها حضرت إلى مركز الاقتراع، وانتخبت، وعادت إلى منزلها في فترة زمنية قصيرة ودون أي تأخير، ضمن إجراءات منظمة، مشيرة إلى أنها مارست حقها الدستوري بسرية تامة ودون أي تدخلات، وأن الفرق الموجودة في مركز الاقتراع ساعدتها في عملية الانتخاب والعودة إلى منزلها دون أي تأخير.
وكذلك الأمر بالنسبة للثمانينية أنيسة الحراحشة، التي قالت إنها أجبرت أبناءها على إحضارها إلى مركز الاقتراع لرغبتها في المشاركة في العرس الوطني، رغم إصرارهم على عدم حضورها خوفا على صحتها وارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت الحراحشة، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وجهزت نفسها منذ ساعات الصباح الباكر، وتوجهت إلى مراكز الاقتراع، واتبعت شروط السلامة والصحة، لافتة إلى أنها وبمساعدة الجهات الأمنية، مارست حقها الدستوري، وعادت إلى منزلها ضمن عملية سهلة وسريعة ومنظمة، ودون أي معيقات، لا سيما أن مراكز الاقتراع كانت مجهزة للتعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة ومختلف الفئات التي من حقها المشاركة في الاقتراع.
الحاج علي عبد الحميد العياصرة أيضا، أكد أنه "يحرص في كل دورة انتخابية على ممارسة حقه الانتخابي، وقد اعتاد على المشاركة في الاقتراع منذ ساعات الصباح الباكر، قبل أن تشهد مراكز الاقتراع ازدحاما".
إلى محافظة الكرك، فقد سارت إجراءات العملية الانتخابية أيضا بشكل طبيعي، ولم تشهد أي تجاوزات كبيرة، فيما أشار ناشطون في المحافظة إلى أن "نسبة المشاركة المرتفعة نسبياً مقارنة بالمحافظات الأخرى جاءت بسبب ارتفاع عدد المترشحين، والذي بلغ 117 مترشحاً، وهو أعلى عدد مترشحين في المحافظات الأردنية، بالإضافة إلى أن عدد القوائم الانتخابية هو الأعلى بعدد 17 قائمة.
وأوضح مواطنون وناخبون، أن "عملية الاقتراع شهدت ازدحاماً في بداية العملية بسبب عدم توفر القوائم للناخبين أمام مراكز الاقتراع كما كان يحدث في السابق، حيث كان الناخب يحصل على رقمه وموقع صندوقه بسهولة، فيما وفرت الهيئة المستقلة للانتخاب أحد متطوعيها للبحث عبر الهاتف عن مركز الاقتراع، ما أدى إلى ازدحام الناخبين لصعوبة الحصول على الاسم ورقم الصندوق بسرعة".
وأشار ناخبون إلى "صعوبة تنقل ذوي الإعاقة في بعض مراكز الاقتراع، خصوصا في المدارس القديمة في مدينة الكرك وضواحيها".
ووفق الناشط أمجد الحباشنة، فقد "حدثت بعض الازدحامات أمام مراكز الاقتراع بدون أسباب حقيقية، وذلك لغياب الإدارة السليمة من الجهات المعنية على تنظيم دخول وخروج الناخبين وإعطائهم الوقت الكافي".
إلا أن الناخب إبراهيم الصعوب، يؤكد من جهته، أن "العملية الانتخابية جرت بسهولة، ولم تحدث أي إشكالات أثناء الاقتراع في أحد مراكز الاقتراع بمدينة الكرك، وجميع الإجراءات كانت ميسرة داخل قاعة الاقتراع، حيث يقدم رئيس اللجنة شرحاً واضحاً بخصوص آلية الاقتراع، وخاصة للقائمة الحزبية الوطنية التي تعتبر تجربة جديدة".
وقال الشاب أحمد المبيضين (19 عاما) من سكان بلدة الثنية شرقي مدينة الكرك، إن "مشاركته في الانتخابات لأول مرة في حياته شكلت إضافة نوعية له في المشاركة بالحياة العامة والسياسية، رغم أنه غير منتسب لأي من الأحزاب الوطنية، إلا أن مشاركته جاءت من أجل اختيار المترشح الذي يمثله في مجلس النواب".
وأشار المبيضين، إلى أن "الحالة العامة في العملية الانتخابية توحي وتؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال الترشح والمشاركة بالاقتراع، وهي منصوص عليها بقانون الانتخابات والأحزاب، لكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع، هناك سيطرة من المترشحين على المشهد وشبه إقصاء للشباب عن المشاركة الفعلية في الانتخابات وعدم تمكينهم من الترشح. وبين أنه رغم عدم حضور أعداد كافية من الشباب في القوائم الانتخابية سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الوطن، فإن الواجب الوطني يحتم علينا أن نشارك في هذه العملية التي تؤدي إلى اختيار مجلس نواب جديد بدلا من المجلس السابق، الذي كان هدفا للانتقاد من مختلف اتجاهات الشباب على مستوى المملكة".
كما قال الشاب سراج العضايلة (18 عاما)، إن "مشاركته للمرة الأولى في الاقتراع لأحد المترشحين من خلال إحدى القوائم، بالإضافة إلى قائمة وطنية حزبية، كانت تجربة مميزة بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "مشاركته مع مجموعة من الشباب جاءت لاختيار مترشح نتوقع أن يكون معبرا عن رؤيتنا نحو المستقبل الجديد، فهناك أمل بأن يكون مجلس النواب المقبل معبرا حقيقيا عن هواجس الشباب وتطلعاتهم وآمالهم، والمتمثلة في توفير فرص العمل ومجالات الدراسة المناسبة لهم في الجامعات والمعاهد الأردنية المختلفة بدلا من الهجرة أو البحث عن أماكن الدراسة في الخارج".
وبحسب الناشط السياسي ورئيس لجنة فرع نقابة أطباء الأسنان في الكرك الدكتور عمران الضمور، فإنه "بعد تخفيض سن الناخب والمترشح كان له أهمية بالغة في مشاركة الشباب بأعداد كبيرة في هذه الانتخابات"، لافتا إلى أن "ذلك أتاح فرصة كبيرة للشباب في المشاركة بالانتخابات بكل أشكالها، سواء في القوائم المحلية بالمحافظات أو القوائم الحزبية على مستوى الوطن".
وتطرق الضمور إلى أن "الحضور الشبابي خلال الانتخابات الحالية كان لافتا من حيث المشاركة في مختلف فعاليات الانتخابات والترويج للمترشحين وإنشاء مختلف أشكال المناصرة الانتخابية لأي من المترشحين سواء على الصعيد المحلي أو القوائم الوطنية الحزبية".
في محافظة البلقاء، لم يكن حجم الإقبال على الاقتراع ضمن المأمول، إلا أن غالبية المقترعين أبدوا ارتياحهم للإجراءات الميسرة التي لمسوها عند الإدلاء بأصواتهم.
وبحسب رئيس لجنة انتخاب محافظة البلقاء، ملوح الشخاترة، فإن عملية الاقتراع سارت بشكل طبيعي وسلس، ولم تسجل أي خروقات يمكن وصفها بالكبيرة أو المعطلة لسير العملية الانتخابية.
وباستثناء حدوث مشاجرة أمام أحد مراكز الاقتراع في الشونة الجنوبية، والتي شهدت إطلاق عيارات نارية في الهواء، لم تسجل أي حوادث من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية بالمحافظة.
وعبر عدد من الناخبين عن "ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي سهلت عملية اختيار ممثليهم في مجلس النواب بكل يسر"، مؤكدين أن "هذه الإجراءات الميسرة ساهمت في تزايد أعداد المقترعين خلال ساعات ما بعد الظهيرة".
وقال المواطن أحمد العدوان، إن "أجواء الانتخاب كانت إيجابية والإجراءات سهلة وميسرة وسريعة"، موضحا، أن "الأجواء داخل مراكز الاقتراع كانت مغايرة تماما للمشهد خارجها، والذي شهد منذ ساعات الصباح تجمعات للمؤازرين واللجان الانتخابية للمترشحين، مما أدى إلى عرقلة حركة السير وحد من قدرة البعض على الوصول إلى مراكز الاقتراع بشكل أسرع".
وأضاف العدوان، أن "عملية الاقتراع لم تشهد أي خروقات تؤثر على حرية الاقتراع، إذ إن الإجراءات التي قامت بها لجان الاقتراع حققت أعلى درجات النزاهة والشفافية".
من جهته، قال المواطن محمد فاضل، إن "عملية الإدلاء بالأصوات كانت ميسرة للغاية، ولم تستغرق أكثر من دقائق".
وأشار إلى "أهمية التوجه لصناديق الاقتراع بشكل فعال لاختيار مجلس نواب قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، ومراعٍ لهموم المواطنين ومطالبهم، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي".
ورصدت "الغد" عددا من الملاحظات، منها توقف النظام الإلكتروني عدة مرات قبل أن يتم معالجته، وعدم وجود إجراءات لخدمة أصحاب الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى تجمع أعداد كبيرة من المؤازرين والمركبات أمام بعض مراكز الاقتراع، مما تسبب بأزمات مرورية.
وفي محافظة مادبا، شهدت عملية الاقتراع في ساعاتها الأولى، ضعفا في إقبال الناخبين الساعات، قبل أن يزداد عدد الناخبين مع مرور الوقت.
وسارت إجراءات العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع في دائرة محافظة مادبا بشكل طبيعي، ولوحظ دور بارز للجان المترشحين المساندة في توفير الأجواء المناسبة من خلال تقديم كل سبل المساعدة للناخبين قبيل دخولهم مراكز الاقتراع، خصوصا لمن لا يجيدون الكتابة والقراءة، فيما تم تخصيص مواقع خاصة تتوفر فيها ممرات لأصحاب الإعاقة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وأكد ناخبون وناشطون في مادبا، أن "العملية الانتخابية سارت بهدوء وبكل سهولة، ولم تحدث أي مشكلات أثناء الاقتراع في مراكز الاقتراع بمدينة مادبا ولواء ذيبان"، مشيرين إلى أن "الإجراءات كافة كانت سهلة تماما، خصوصا داخل قاعة الاقتراع، حيث يقدم رئيس اللجنة شرحا واضحا بخصوص آلية الاقتراع، لا سيما للقائمة الحزبية الوطنية".
وقال الناخب محمد الشوابكة، إنه "مارس حقه في الاقتراع لإحدى القوائم الانتخابية المحلية بالإضافة إلى قائمة وطنية، وفقا لقناعته التي يؤمن بها، وحقه في انتخاب من يراه مناسبا للموقع لتمثيل مادبا والوطن في مجلس النواب".
واعتبر الناخب معتز أبو قاعود، أن "الانتخاب واجب وطني وأمانة لكل من يملك صوتًا انتخابيا لاختيار المترشح الأفضل القادر على تخفيف معاناة الأهالي والاستماع لمطالبهم ونقلها إلى قبة البرلمان، والسعي بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تواجههم".
أما الشاب الناخب سفيان طراد، فبين أنه انتخب من يساند في برنامجه الانتخابي رؤى الشباب والسيدات، ويعمل على تمكين دورهما ويسعى إلى تحقيق طموحهما في مستقبل أفضل.

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