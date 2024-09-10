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المالية تعلن نتائج طرحها لسندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه - جريدة البورصة

9/10/2024 11:56:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لسندات الخزانة بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة“متغيرة العائد” أجل 3 سنوات بلغ 34.856%، فيما بلغ أعلى عائد 34.9%، وسجل أقل عائد 34.75%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 25.187%.

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وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل 3 سنوات و”متغيرة العائد” أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 5 و2 مليار جنيه على التوالي.

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