المالية تعلن نتائج طرحها لسندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لسندات الخزانة بقيمة 7 مليارات جنيه.
وأوضحت الوزارة، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد سندات الخزانة“متغيرة العائد” أجل 3 سنوات بلغ 34.856%، فيما بلغ أعلى عائد 34.9%، وسجل أقل عائد 34.75%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 25.187%.
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وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس سندات خزانة أجل 3 سنوات و”متغيرة العائد” أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 5 و2 مليار جنيه على التوالي.
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