مهما كان الثمن.. استراتيجية تعزز القدرة التنافسية لأوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) “مهما كان الثمن”.. ثلاث كلمات سحرية مكنت رئيس الأوروبي السابق ماريو دراجي من تجنب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2012.

أما الآن، فيقدم“دراجي” حلاً يمتد عبر 400 صفحة لمعالجة تراجع القدرة التنافسية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، لكن بنفس المبدأ:“مهما كان الثمن”.

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وفقاً لدراجي، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى“استراتيجية صناعية جديدة”، مع ضرورة زيادة الاستثمارات بمقدار 800 مليار يورو سنوياً لتعزيز النمو الاقتصادي.

وهذا الرقم يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، وهو أكثر من ضعف حجم مشروع مارشال مقارنة بحجم الاقتصاد، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

كان دراغي محقًا بشأن حجم التحدي، فالاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أجندة طموح لإحياء نمو الإنتاجية، الذي ظل خافتاً لفترة طويلة، وعلى مدى العقدين الماضيين، نما الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أبطأ مقارنةً بالولايات المتحدة، كما أصبح من الواضح أن النموذج الاقتصادي الأوروبي بحاجة ماسة إلى التجديد، خاصة أن الولايات المتحدة تنفق بكثافة لجذب الصناعات التكنولوجية النظيفة.

وفي الوقت نفسه، آثارت الواردات الرخيصة من التكنولوجيا الخضراء من الصين مخاوف بشأن خطر“إزالة التصنيع”، لاسيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، حذرت رئيسة الشئون المالية في شركة“فولكس واجن”، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، من أن الشركة لديها“عام، وربما عامين” فقط للتكيف مع انخفاض المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرب التجارية المستمرة مع الصين، واحتمال عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة بسياسات أكثر حمائية، قد تهدد الصادرات الأوروبية.

يرى دراجي أن فشل الاتحاد في استغلال السوق الموحدة الكبيرة بشكل كامل هو السبب في العديد من مشاكله الاقتصادية.

بالفعل، يمكن لأوروبا أن تفتح تريليونات اليورو من الاستثمارات ونمو الأعمال إذا تمكنت من دمج أسواقها المالية المتناثرة، وأنظمة المقاصة، وقوانين الأوراق المالية الوطنية.

وكما ذكرت“فاينانشيال تايمز” يوم الاثنين، فإن إنتاجية أوروبا تتعرض أيضاً للعرقلة بسبب كثرة الأعمال الورقية ومتطلبات التنظيم المتباينة، كما أن تخفيف الاحتكاكات التجارية القائمة بين الدول الأعضاء قد يساهم أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي للاتحاد.

يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات المعقولة، وإن كانت ليست جديدة، لمساعدة أوروبا على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات النمو الرقمي والأخضر.

ويشمل ذلك دمج أسواق رأس المال من خلال مركزية الإشراف على السوق، وتطوير صناديق تمويل جديدة مشتركة، وتوحيد وتنظيم اللوائح الصناعية والمنافسة والتجارة.

كما أن دفع التعاون الأوسع في مجالات الطاقة والابتكار والأمن القومي يعتبر خطوة مرحب بها.

كذلك، تقدم توصيات دراجي لرئيسة المفوضية الأوروبية التي أعيد انتخابها حديثاً، أورسولا فون دير لاين، إطاراً قيماً لولايتها الجديدة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه التوصيات.

يمكن تلخيص التحدي الأول في أن كل من فرنسا وألمانيا، وهما أكبر اقتصادين في التكتل الأوروبي، يواجهان حكومات ائتلافية غير مستقرة قد تعرقل أي تقدم في القضايا الأوروبية المشتركة.

والتحدي الثاني هو التعاون الاستراتيجي الذي يعد أسهل قولاً من فعلاً، ولاتزال الدول الأوروبية الشمالية الحذرة مترددة بشأن زيادة الإنفاق أو إصدار الديون المشتركة، كما أن خطط إنشاء اتحاد سوق رأس المال لطالما أُحبطت بسبب المصالح الوطنية.

الواقع أن فون دير لاين بحاجة إلى تشكيل فريق من صُناع السياسات الأكفاء، خاصة أن تقليص التنظيمات وتحديد مجالات التعاون الاستراتيجي يعتبران قضية شائكة.

كما آثارت إحدى توصيات دراجي، المتعلقة بأخذ الأهداف الاستراتيجية الصناعية في الاعتبار عند وضع قواعد الاندماج الأوروبية، مخاوف من أنها قد تقوض المنافسة داخل السوق الموحدة.

لقد أثبتت أوروبا قدرتها على التكيف تحت الضغط، فقد تخلصت من الاعتماد على الغاز الروسي وجمعت 750 مليار يورو لحزمة التعافي بعد الجائحة، علمًا بأن التهديدات حينها كانت تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة اقتصادية.

وقد تبدو مسألة ضعف التنافسية أقل إلحاحاً، لكنها ليست أقل أهمية، فكلما تخلفت أوروبا أكثر، زادت صعوبة اللحاق بالركب، ويجب أن يكون تقرير دراجي بمثابة دعوة عاجلة للعمل.