ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى منذ يونيو 2023، في ظل تنامي توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 10.4 دولار عند 2543.1 دولار للأوقية، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.
موضوعات متعلقة داو جونز
يتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 “النقل” و”الخضراوات” تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع
فيما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.62 نقطة.
وقال“دانييل غالي”، استراتيجي السلع الأساسية لدى“تي دي سيكيوريتيز”:“تتداول أسعار الذهب في نطاق ضيق للغاية، في انتظار المحفز التالي، والذي من المرجح أن يكون المناظرة الرئاسية الأمريكية الليلة، تليها بعد فترة وجيزة بيانات التضخم غدًا”، بحسب“رويترز”.
وأظهرت أداة“فيد واتش” توقع المستثمرين بالإجماع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع 67% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أفاد 33% أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108660068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.