ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى منذ يونيو 2023، في ظل تنامي توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو 10.4 دولار عند 2543.1 دولار للأوقية، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

موضوعاتيتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 “النقل” و”الخضراوات” تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع

فيما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 101.62 نقطة.

وقال“دانييل غالي”، استراتيجي السلع الأساسية لدى“تي دي سيكيوريتيز”:“تتداول أسعار الذهب في نطاق ضيق للغاية، في انتظار المحفز التالي، والذي من المرجح أن يكون المناظرة الرئاسية الأمريكية الليلة، تليها بعد فترة وجيزة بيانات التضخم غدًا”، بحسب“رويترز”.

وأظهرت أداة“فيد واتش” توقع المستثمرين بالإجماع خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يتوقع 67% خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أفاد 33% أنهم يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس.

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