بدء المناظرة التلفزيونية الأولى بين مرشحي الرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس

بدء المناظرة التلفزيونية الأولى بين مرشحي الرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس
التاريخ
9/10/2024 9:19:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
هاريس تدشن المناظرة: أهتم بالطبقة الوسطى وسأعمل على خفض الضرائب
ترامب: وصلنا إلى أسوأ تضخم في تاريخ بلادنا في عهد بايدن وهاريس
ترامب: هاريس وبايدن سمحا للمجرمين بالدخول إلى بلادنا عبر الهجرة
هاريس: ترامب ترك لنا أسوأ نظام للرعاية الصحية وأسوأ فوضى منذ الحرب الأهلية
ترامب: أنا كتاب مفتوح والجميع يعرفني وقمت بعمل رائع للتصدي لجائحة كورونا
هاريس: خطة ترامب 2025 ستدمر اقتصادنا بينما خطتي ستعززه
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