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بدء المناظرة التلفزيونية الأولى بين مرشحي الرئاسة الأميركية دونالد ترامب وكامالا هاريس

9/10/2024 9:19:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • هاريس تدشن المناظرة: أهتم بالطبقة الوسطى وسأعمل على خفض الضرائب
  • ترامب: وصلنا إلى أسوأ تضخم في تاريخ بلادنا في عهد بايدن وهاريس
  • ترامب: هاريس وبايدن سمحا للمجرمين بالدخول إلى بلادنا عبر الهجرة
  • هاريس: ترامب ترك لنا أسوأ نظام للرعاية الصحية وأسوأ فوضى منذ الحرب الأهلية
  • ترامب: أنا كتاب مفتوح والجميع يعرفني وقمت بعمل رائع للتصدي لجائحة كورونا
  • هاريس: خطة ترامب 2025 ستدمر اقتصادنا بينما خطتي ستعززه

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