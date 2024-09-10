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الجامعة الخليجية تختتم معسكرها التدريبي في مصر

9/10/2024 8:04:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬معسكرها‭ ‬التَّدريبيَّ‭ ‬في‭ ‬جمهوريَّة‭ ‬مصر‭ ‬العربيَّة‭ ‬بفوز‭ ‬مستحقّ‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬الأهليِّ‭ ‬المصريِّ‭ ‬بنتيجة‭ ‬85‭ -‬71‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬حماسيَّة‭ ‬شهدت‭ ‬منافسةً‭ ‬قويَّةً‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭. ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الختاميَّة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الودِّيَّة‭ ‬الَّتي‭ ‬خاضها‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬التَّدريبيِّ،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬تغلَّب‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الألمانيَّة‭ ‬ونادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬سابقة‭.‬

وتميزت‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬بأجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬عالية‭ ‬وروح‭ ‬رياضية‭ ‬بين‭ ‬الفرق،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬مثالية‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭. ‬وشهدت‭ ‬المباريات‭ ‬أجواء‭ ‬مليئة‭ ‬بالإثارة‭ ‬والتَّحدِّي،‭ ‬حَيْث‭ ‬كان‭ ‬التَّنافس‭ ‬على‭ ‬أَشُده‭ ‬بَيْن‭ ‬الفريقيْنِ،‭ ‬مِمَّا‭ ‬أَضَاف‭ ‬اَلمزِيد‭ ‬مِن‭ ‬التَّشْويق‭ ‬لِكلِّ‭ ‬مُوَاجهَة،‭ ‬وجعل‭ ‬المباريات‭ ‬تُحَافِظ‭ ‬على‭ ‬زخمهَا‭ ‬حَتَّى‭ ‬اللَّحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لِتصْبح‭ ‬تَجرِبة‭ ‬اِسْتثْنائيَّة‭ ‬لِلْجمِيع‭. ‬

وخلال‭ ‬المعسكرِ،‭ ‬ركزَ‭ ‬الفريقُ‭ ‬على‭ ‬تحسينِ‭ ‬التكتيكاتِ‭ ‬الهجوميةِ‭ ‬والدفاعيةِ،‭ ‬وتعزيزَ‭ ‬العملِ‭ ‬الجماعيِ‭ ‬والروحِ‭ ‬الرياضيةِ،‭ ‬وذلكَ‭ ‬تحتَ‭ ‬إشرافِ‭ ‬المدربِ‭ ‬كريمِ‭ ‬العنزورْ‭. ‬وقدْ‭ ‬أظهرَ‭ ‬اللاعبونَ‭ ‬التزاما‭ ‬كبيرا‭ ‬بتطبيقِ‭ ‬الخططِ‭ ‬الفنيةِ‭ ‬والتحسنِ‭ ‬المستمرِ‭ ‬في‭ ‬مستواهمْ،‭ ‬ما‭ ‬جعلهمْ‭ ‬يتفوقونَ‭ ‬في‭ ‬كلِ‭ ‬مباراةٍ‭ ‬خاضوها‭.‬

في‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬حول‭ ‬نجاح‭ ‬المعسكر،‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬مهنَّد‭ ‬المشهداني،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرِّياضيَّة‭ ‬كجزء‭ ‬مهمّ‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬شخصيَّة‭ ‬الطَّالب‭. ‬الرِّياضة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الثِّقة‭ ‬بالنَّفس،‭ ‬والانضباط،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجماعيِّ،‭ ‬وهي‭ ‬مهارات‭ ‬لا‭ ‬تقلُّ‭ ‬أهمِّيَّةً‭ ‬عن‭ ‬المهارات‭ ‬الأكاديميَّة‭. ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المنح‭ ‬الرِّياضيَّة‭ ‬للطُّلَّاب‭ ‬المتميِّزين‭ ‬لتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‮»‬‭. ‬

أمَّا‭ ‬كريم‭ ‬العنزور،‭ ‬مدرِّب‭ ‬الفريق،‭ ‬فقد‭ ‬عبَّر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بمستوى‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المباريات‭ ‬فرصةً‭ ‬حقيقيَّةً‭ ‬لاختبار‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬تنافسيَّة‭ ‬قويَّة،‭ ‬وأنا‭ ‬فخور‭ ‬بما‭ ‬قدَّمه‭ ‬اللَّاعبون‭. ‬الالتزام‭ ‬والجهد‭ ‬الَّذي‭ ‬أظهروه‭ ‬يعكس‭ ‬تفانيهم‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬التَّقدُّم‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬حسين‭ ‬فرج،‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق،‭ ‬بأجواء‭ ‬المعسكر‭ ‬التَّدريبيِّ‭ ‬والمباريات،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة،‭ ‬حيث‭ ‬قدَّمنا‭ ‬أداء‭ ‬مميَّزًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬الثَّلاث‭. ‬هذا‭ ‬النَّجاح‭ ‬يعكس‭ ‬العمل‭ ‬الجادُّ‭ ‬والانسجام‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬اللَّاعبين،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلَّع‭ ‬لتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الرَّسميَّة‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬المعسكر‭ ‬التَّدريبيَّ‭ ‬في‭ ‬جمهوريَّة‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التَّدريبات‭ ‬والمباريات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬شمل‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصةً‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الإيجابيَّة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التَّفاعل‭ ‬بين‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التَّعرُّف‭ ‬على‭ ‬الثَّقافة‭ ‬المصريَّة‭. ‬هذا‭ ‬التَّفاعل‭ ‬أضفى‭ ‬طابعًا‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استعداد‭ ‬الفريق‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ .‬

وتواصل‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجيَّة‭ ‬تشجيع‭ ‬طلَّابها‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرِّياضيَّة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬البدنيَّة‭ ‬والفكريَّة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬رياضيَّة‭ ‬محلِّيَّة‭ ‬ودوليَّة‭.‬

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