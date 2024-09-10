الجامعة الخليجية تختتم معسكرها التدريبي في مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت الجامعة الخليجيَّة معسكرها التَّدريبيَّ في جمهوريَّة مصر العربيَّة بفوز مستحقّ على نادي الشباب الأهليِّ المصريِّ بنتيجة 85 -71 في مباراة حماسيَّة شهدت منافسةً قويَّةً بين الفريقين. وجاءت هذه المباراة الختاميَّة ضمن سلسلة من المباريات الودِّيَّة الَّتي خاضها الفريق خلال معسكره التَّدريبيِّ، حيث سبق له أن تغلَّب على كلّ من الجامعة الألمانيَّة ونادي الجزيرة في مواجهات سابقة.
وتميزت جميع المباريات بأجواء تنافسية عالية وروح رياضية بين الفرق، مما ساهم في خلق تجربة مثالية لتطوير مهارات اللاعبين الفنية والبدنية. وشهدت المباريات أجواء مليئة بالإثارة والتَّحدِّي، حَيْث كان التَّنافس على أَشُده بَيْن الفريقيْنِ، مِمَّا أَضَاف اَلمزِيد مِن التَّشْويق لِكلِّ مُوَاجهَة، وجعل المباريات تُحَافِظ على زخمهَا حَتَّى اللَّحظات الأخيرة، لِتصْبح تَجرِبة اِسْتثْنائيَّة لِلْجمِيع.
وخلال المعسكرِ، ركزَ الفريقُ على تحسينِ التكتيكاتِ الهجوميةِ والدفاعيةِ، وتعزيزَ العملِ الجماعيِ والروحِ الرياضيةِ، وذلكَ تحتَ إشرافِ المدربِ كريمِ العنزورْ. وقدْ أظهرَ اللاعبونَ التزاما كبيرا بتطبيقِ الخططِ الفنيةِ والتحسنِ المستمرِ في مستواهمْ، ما جعلهمْ يتفوقونَ في كلِ مباراةٍ خاضوها.
في تعليق له حول نجاح المعسكر، قال البروفيسور مهنَّد المشهداني، رئيس الجامعة الخليجيَّة: «نحن في الجامعة نحرص على دعم الأنشطة الرِّياضيَّة كجزء مهمّ من تطوير شخصيَّة الطَّالب. الرِّياضة تسهم في بناء الثِّقة بالنَّفس، والانضباط، والقدرة على العمل الجماعيِّ، وهي مهارات لا تقلُّ أهمِّيَّةً عن المهارات الأكاديميَّة. كما نحرص على توفير المنح الرِّياضيَّة للطُّلَّاب المتميِّزين لتحفيزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات».
أمَّا كريم العنزور، مدرِّب الفريق، فقد عبَّر عن سعادته الكبيرة بمستوى الفريق خلال المعسكر، وقال: «كانت المباريات فرصةً حقيقيَّةً لاختبار الفريق في ظروف تنافسيَّة قويَّة، وأنا فخور بما قدَّمه اللَّاعبون. الالتزام والجهد الَّذي أظهروه يعكس تفانيهم ورغبتهم في التَّقدُّم».
بدوره، أشاد حسين فرج، كابتن الفريق، بأجواء المعسكر التَّدريبيِّ والمباريات، وقال: «لقد كانت تجربة رائعة، حيث قدَّمنا أداء مميَّزًا في جميع المباريات الثَّلاث. هذا النَّجاح يعكس العمل الجادُّ والانسجام بين جميع اللَّاعبين، ونحن نتطلَّع لتقديم مستويات مماثلة في المباريات الرَّسميَّة القادمة».
يشار إلى أنَّ المعسكر التَّدريبيَّ في جمهوريَّة مصر لم يقتصر على التَّدريبات والمباريات فحسب، بل شمل أيضًا فرصةً للاستمتاع بالأجواء الإيجابيَّة، وتعزيز روح الفريق من خلال التَّفاعل بين الأعضاء، إلى جانب التَّعرُّف على الثَّقافة المصريَّة. هذا التَّفاعل أضفى طابعًا من الحماسة وساهم في تعزيز استعداد الفريق للموسم القادم .
وتواصل الجامعة الخليجيَّة تشجيع طلَّابها على الانخراط في الأنشطة الرِّياضيَّة، مع توفير بيئة داعمة تساهم في تعزيز قدراتهم البدنيَّة والفكريَّة، وتحقيق إنجازات رياضيَّة محلِّيَّة ودوليَّة.
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