حقوقيون ونقابيون يشيدون بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت أمل الحامد:
أكد حقوقيون ونقابيون أهمية قرار تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة من شهرين إلى ثلاثة أشهر والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ حماية حقوق العمال.
وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بدءًا من العام القادم 2025 يأتي من منطلق نظرة الحكومة لمقتضيات الاعتراف بالحق في العمل اللائق وما يرتبط به من حقوق من قبل الدولة في اتخاذها كل السبل والإجراءات الممكنة لإعمال وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم العماليةوأكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لـ «أخبار الخليج» أن قرار نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بدءًا من العام القادم 2025 يأتي من منطلق نظرة الحكومة لمقتضيات الاعتراف بالحق في العمل اللائق وما يرتبط به من حقوق من قبل الدولة في اتخاذها كل السبل والإجراءات الممكنة لإعمال وتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم العمالية بما يتفق والكرامة الإنسانية المتصلة في الإنسان ومن بين تلك الحقوق المرتبطة بالحق في العمل هو توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر تحفظ كيان العمال الجسدي والنفسي وهو ما أكده الدستور البحريني في المادة (13) منه.
من جانبها، أكدت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان لـ «أخبار الخليج» أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون 3 أشهر بدءاً من العام القادم خطوة مهمة تكفل حقوق العمالة الوطنية والوافدة والتي ترتبط أعمالهم في المواقع المفتوحة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية والظروف الجوية التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة العمالة والحد من حوادث العمل بسبب ضربات الشمس والإنهاك.
وذكرت أن البحرين ومنذ سنوات قد بادرت في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة وذلك خلال فترة الظهيرة، وتعتبر البحرين سباقة في كفل حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتأمين سلامتهم، وتوفير كل الظروف الموائمة لأداء عملهم، وذلك يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بتطبيق مبادئ حقوق العمال.
بدوره، قال عمار جناحي ناشط نقابي لـ «أخبار الخليج»: «إن تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة من شهرين إلى ثلاثة أشهر هو قرار مهم يهدف إلى ترسيخ مبادئ حماية حقوق العمال. هناك عدة أسباب تجعل هذا القرار ذا أهمية كبيرة، إذ تعد فترة حظر العمل وقت الظهيرة فترة حساسة من اليوم لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل كبير. بتمديد هذه الفترة، يتم توفير حماية أكبر للعمال من ظروف العمل القاسية ومخاطر الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري».
وأشار إلى أن تحسين ظروف العمل بتمديد فترة حظر يتم توفير فترة راحة إضافية للعمال خلال فترة النهار الأكثر حرارة هذا يساعد في تحسين ظروف العمل ويزيد من راحة العمال واستعدادهم للعمل خلال فترة العمل الباقية، تعزيز حقوق العمال ويتم تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من ظروف العمل التي يمكن أن تكون ضارة لصحتهم وسلامتهم هذا القرار يعكس الالتزام بمبادئ حقوق العمال ويعزز سلامتهم ورفاهيتهم.
من جانبها، توجهت سارة النعيمي نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في مداخلة هاتفية لتلفزيون البحرين بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب مجلس الوزراء للاستجابة السريعة لمطلب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في العديد من المحافل فيما يختص بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة للقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 ليمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر ابتداء من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام المقبل 2025.
وأكدت أن مملكة البحرين دائماً سباقة وتعد أنموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني والحقوقي في المنطقة، وقد أثلج هذا القرار صدورنا الذي جاء من منطلق رؤى جلالة الملك المعظم بتعزيز حقوق الإنسان وحماية العمال من كل المخاطر التي قد تصيب العمال خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومضطرداً في درجات الحرارة على المستوى العالمي أجمع.
كلمات دالة
MENAFN10092024000055011008ID1108659766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.