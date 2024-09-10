حقوقيون ونقابيون يشيدون بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬حقوقيون‭ ‬ونقابيون‭ ‬أهمية‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬نظرة‭ ‬الحكومة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬اتخاذها‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والإجراءات‭ ‬الممكنة‭ ‬لإعمال‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقهم‭ ‬العماليةوأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬المشارك‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البحريني‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬نظرة‭ ‬الحكومة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬اللائق‭ ‬وما‭ ‬يرتبط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬اتخاذها‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬والإجراءات‭ ‬الممكنة‭ ‬لإعمال‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬حقوقهم‭ ‬العمالية‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬المتصلة‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الحقوق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬تحفظ‭ ‬كيان‭ ‬العمال‭ ‬الجسدي‭ ‬والنفسي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الدستور‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬13‭) ‬منه‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬المحامية‭ ‬دينا‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬اللظي‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬المنامة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تكفل‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬والوافدة‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬أعمالهم‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬والظروف‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬العمالة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬حوادث‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬ضربات‭ ‬الشمس‭ ‬والإنهاك‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬قد‭ ‬بادرت‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المباشرة‭ ‬وفي‭ ‬الأماكن‭ ‬المكشوفة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬كفل‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬والوافدة‭ ‬وتأمين‭ ‬سلامتهم،‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الموائمة‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم،‭ ‬وذلك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬عمار‭ ‬جناحي‭ ‬ناشط‭ ‬نقابي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬مهم‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭. ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬أسباب‭ ‬تجعل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬فترة‭ ‬حساسة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬لأن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬تكون‭ ‬مرتفعة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬بتمديد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬للعمال‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬القاسية‭ ‬ومخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بضربة‭ ‬الشمس‭ ‬والإجهاد‭ ‬الحراري‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬إضافية‭ ‬للعمال‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬النهار‭ ‬الأكثر‭ ‬حرارة‭ ‬هذا‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬راحة‭ ‬العمال‭ ‬واستعدادهم‭ ‬للعمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العمل‭ ‬الباقية،‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬ويتم‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضارة‭ ‬لصحتهم‭ ‬وسلامتهم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬ويعزز‭ ‬سلامتهم‭ ‬ورفاهيتهم‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬توجهت‭ ‬سارة‭ ‬النعيمي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وإلى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لمطلب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحافل‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬للقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬ليمتد‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائماً‭ ‬سباقة‭ ‬وتعد‭ ‬أنموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والحقوقي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬أثلج‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬صدورنا‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬رؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحماية‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصيب‭ ‬العمال‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬ومضطرداً‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬أجمع‭.‬

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