وزير الداخلية يؤكد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية مع الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وقد رحب الوزير بالسفير، مشيداً بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، ومنوها إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ذات الصلة بالعمل الأمني.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الأمني، وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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