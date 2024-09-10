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وزير الداخلية يؤكد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية مع الهند

9/10/2024 7:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬ومنوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬الأمني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

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