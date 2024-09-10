وزير الخارجية يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري التابعة لجامعة الدول العربية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة، وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الصادرة عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي (قمة البحرين)، في المسائل والقضايا المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك.
شارك في الاجتماع، فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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