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وزير الخارجية يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة البحرين

9/10/2024 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬اجتماع‭ ‬هيئة‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬والالتزامات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري‭ ‬التابعة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬والقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬‮

شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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