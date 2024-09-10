وزير الخارجية يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬واستعراض‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ (‬قمة‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬والقضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬‮

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شارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والسفير‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الطريفي‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأفريقية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

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