إيران تجتاز الإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي (أ ف ب) فازت إيران على مضيفتها الإمارات 1-0 في العين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم. وسجل مهدي قائدي هدف إيران الوحيد في الدقيقة 45+3.
ورفعت إيران رصيدها إلى 6 نقاط واحتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوزبكستان الفائزة على مضيفتها قرغيزستان 3-2.
أما الإمارات فتراجعت إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وأكدت إيران عقدتها للإمارات التي فشلت في الفوز على ضيفتها خلال 20 مباراة جمعت بينهما، سوى مرة واحدة وكانت في مباراة ودية عام 1997(3-1). كما ان الإمارات خسرت في آخر 7 مباريات أمام إيران ولم تسجل سوى هدف.
وافتتح قائدي الذي يلعب في كلباء الإماراتي التسجيل بعدما خطف الكرة من المدافع خالد الظنحاني ثم سدد كرة قوية في الشباك(45+3). وحال تألق عيسى دون تسجيل إيران للهدف الثاني بعد تصديه لرأسية علي رضا جهانبخش مستفيداً ركنية قائدي ( 48)، وأبعاده ببراعة انفرادية البديل سردار أزمون( 82).
واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على صالح حرداني لكنه ألغى قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو»في إيه آر.
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