Wednesday, 11 September 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تجتاز الإمارات

9/10/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬فازت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬مهدي‭ ‬قائدي‭ ‬هدف‭ ‬إيران‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭+‬3‭.‬

ورفعت‭ ‬إيران‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬واحتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬قرغيزستان‭ ‬3‭-‬2‭.‬

أما‭ ‬الإمارات‭ ‬فتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وأكدت‭ ‬إيران‭ ‬عقدتها‭ ‬للإمارات‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما،‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬عام‭ ‬1997‭(‬3-1‭). ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الإمارات‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬سوى‭ ‬هدف‭.‬

وافتتح‭ ‬قائدي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬كلباء‭ ‬الإماراتي‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬خطف‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬خالد‭ ‬الظنحاني‭ ‬ثم‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭(‬45+3‭). ‬وحال‭ ‬تألق‭ ‬عيسى‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬إيران‭ ‬للهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تصديه‭ ‬لرأسية‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬جهانبخش‭ ‬مستفيداً‭ ‬ركنية‭ ‬قائدي‭ ( ‬48‭)‬،‭ ‬وأبعاده‭ ‬ببراعة‭ ‬انفرادية‭ ‬البديل‭ ‬سردار‭ ‬أزمون‭( ‬82‭).‬

واحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬صالح‭ ‬حرداني‭ ‬لكنه‭ ‬ألغى‭ ‬قراره‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو»في‭ ‬إيه‭ ‬آر‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108659763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث