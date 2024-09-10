إيران تجتاز الإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬فازت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وسجل‭ ‬مهدي‭ ‬قائدي‭ ‬هدف‭ ‬إيران‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭+‬3‭.‬

ورفعت‭ ‬إيران‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬واحتلت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬قرغيزستان‭ ‬3‭-‬2‭.‬

أما‭ ‬الإمارات‭ ‬فتراجعت‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

وأكدت‭ ‬إيران‭ ‬عقدتها‭ ‬للإمارات‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما،‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬عام‭ ‬1997‭(‬3-1‭). ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الإمارات‭ ‬خسرت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬7‭ ‬مباريات‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬سوى‭ ‬هدف‭.‬

وافتتح‭ ‬قائدي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬كلباء‭ ‬الإماراتي‭ ‬التسجيل‭ ‬بعدما‭ ‬خطف‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬خالد‭ ‬الظنحاني‭ ‬ثم‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭(‬45+3‭). ‬وحال‭ ‬تألق‭ ‬عيسى‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬إيران‭ ‬للهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تصديه‭ ‬لرأسية‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬جهانبخش‭ ‬مستفيداً‭ ‬ركنية‭ ‬قائدي‭ ( ‬48‭)‬،‭ ‬وأبعاده‭ ‬ببراعة‭ ‬انفرادية‭ ‬البديل‭ ‬سردار‭ ‬أزمون‭( ‬82‭).‬

واحتسب‭ ‬الحكم‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬صالح‭ ‬حرداني‭ ‬لكنه‭ ‬ألغى‭ ‬قراره‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو»في‭ ‬إيه‭ ‬آر‭.‬