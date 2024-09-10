تعادل مخيّب لقطر أمام كوريا الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فينتيان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اكتفى‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بالتعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬توقفت‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لاوس‭ ‬الوطني‭ ‬الجديد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لمنافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وواصل‭ ‬العنابي‭ ‬نتائجه‭ ‬المخيبة‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬امام‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬ليكتفي‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬اما‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬فحصدت‭ ‬نقطتها‭ ‬الأولى‭ ‬اثر‭ ‬خسارتها‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬امام‭ ‬أوزبكستان‭ ‬1‭-‬0‭. ‬

شهدت‭ ‬الدقيقة‭ ‬الـ16‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخطر‭ ‬للمهاجم‭ ‬القطري‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬القائم‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭.‬

ولم‭ ‬يتأخر‭ ‬الرد‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬فسدّد‭ ‬ري‭ ‬إيل‭ ‬سونغ‭ ‬كرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬مشعل‭ ‬برشم،‭ ‬مانحا‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬التقدم‭ (‬19‭).‬

بعدها‭ ‬بتسع‭ ‬دقائق،‭ ‬وإثر‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‮»‬،‭ ‬طرد‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬الماليزي‭ ‬محمد‭ ‬نظمي‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬قائد‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬جانغ‭ ‬كوك‭ ‬تشول‭ ‬بعد‭ ‬إعاقته‭ ‬المنفرد‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬واحتسب‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للـ»عنابي‭.‬

وتوّلى‭ ‬عفيف‭ ‬تنفيذ‭ ‬الركلة‭ ‬وترجمها‭ ‬بنجاح‭ ‬معادلا‭ ‬الأرقام‭ (‬31‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬علي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدته‭ ‬كرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬اليسرى‭ ‬لحارس‭ ‬المرمى‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ (‬44‭).‬

ولم‭ ‬يهنأ‭ ‬القطريون‭ ‬بتقدمهم‭ ‬كثيرا،‭ ‬إذ‭ ‬أعاد‭ ‬كانغ‭ ‬كوك‭ ‬تشول‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬أسكنها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬العليا‭ ‬إلى‭ ‬يمين‭ ‬برشم‭ (‬51‭).‬

وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬57‭ ‬أوقف‭ ‬الحكم‭ ‬المباراة‭ ‬بسبب‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دقيقة،‭ ‬قبل‭ ‬استكمالها‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬ملعب‭ ‬سيئة‭ ‬ومبللة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬نجاح‭ ‬المحاولات‭ ‬القطرية‭ ‬لخطف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭.‬