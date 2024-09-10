النعيمات يقود الأردن إلى الفوز على فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قاد‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬مهاجم‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كوالالمبور‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وسجل‭ ‬النعيمات‭ ‬الهدفين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ (‬5‭ ‬و49‭) ‬وأضاف‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬71‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬وسام‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لفلسطين‭ (‬41‭).‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬انتصاره‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬جمال‭ ‬سلامي‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬شهدت‭ ‬تعادل‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬0‭-‬0‭ ‬وفوز‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬عُمان‭ ‬1‭-‬0‭.‬

ورغم‭ ‬البداية‭ ‬القوية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بمحاولة‭ ‬من‭ ‬وسام‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬استقبل‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬انقذها‭ ‬الحارس‭ ‬يزيد‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ (‬3‭)‬،‭ ‬افتتح‭ ‬النعيمات‭ ‬التسجيل‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأردن‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬حين‭ ‬اخترق‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وراوغ‭ ‬المدافعين‭ ‬ياسر‭ ‬حمد‭ ‬ومصعب‭ ‬البطاط‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسدد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬براء‭ ‬خروب‭ (‬5‭).‬

ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬استلام‭ ‬كاميلو‭ ‬سالدانا‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬لدفاع‭ ‬الأردن‭ ‬وحولها‭ ‬عرضية‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬تابعها‭ ‬وسام‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬برأسية‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬يزيد‭ ‬ابو‭ ‬ليلى‭ (‬41‭).‬

وكاد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ان‭ ‬يخطف‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬المدافع‭ ‬يزن‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬ابعدها‭ ‬لركنية‭ ‬قبل‭ ‬وصولها‭ ‬للمهاجم‭ ‬وسام‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ (‬46‭).‬

وضرب‭ ‬محمود‭ ‬مرضي‭ ‬دفاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بتمريرة‭ ‬النعيمات‭ ‬الذي‭ ‬استقبلها‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬وسددها‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للأردن‭ (‬49‭).‬

وقطع‭ ‬دفاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬كرة‭ ‬عدي‭ ‬دباغ‭ ‬وتحولت‭ ‬خطيرة‭ ‬فتقدم‭ ‬مرضي‭ ‬بالكرة‭ ‬ومررها‭ ‬لعلي‭ ‬علوان‭ ‬الذي‭ ‬اسقطها‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬لكنها‭ ‬ضربت‭ ‬العارضة‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬المرمى‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يبعدها‭ ‬الدفاع‭ (‬56‭). ‬

وأضاف‭ ‬نور‭ ‬الروابدة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للأردن‭ ‬مستغلاً‭ ‬تمريرة‭ ‬محمود‭ ‬مرضي‭ ‬ليسدد‭ ‬كرة‭ ‬أرضية‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الزواية‭ ‬اليمنى‭ (‬71‭). ‬