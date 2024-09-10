النعيمات يقود الأردن إلى الفوز على فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور (أ ف ب) قاد يزن النعيمات مهاجم العربي القطري منتخب الأردن الى تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني 3-1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل النعيمات الهدفين الأول والثاني (5 و49) وأضاف نور الروابدة الهدف الثالث (71)، بينما سجل وسام ابو علي الهدف الوحيد لفلسطين (41).
وحقق منتخب الأردن وصيف بطل آسيا انتصاره الدولي الأول بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الثانية، بينما بقي رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة.
وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الأردن مع الكويت 1-1 وكوريا الجنوبية مع فلسطين 0-0 وفوز العراق على عُمان 1-0.
ورغم البداية القوية للمنتخب الفلسطيني بمحاولة من وسام ابو علي الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء انقذها الحارس يزيد ابو ليلى (3)، افتتح النعيمات التسجيل لمنتخب الأردن بمجهود فردي حين اخترق من الجهة اليمنى وراوغ المدافعين ياسر حمد ومصعب البطاط قبل ان يسدد بقوة على يسار الحارس الفلسطيني براء خروب (5).
ونجح المنتخب الفلسطيني في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد استلام كاميلو سالدانا كرة من الجهة اليمنى لدفاع الأردن وحولها عرضية أمام المرمى تابعها وسام ابو علي برأسية قوية على يسار يزيد ابو ليلى (41).
وكاد المنتخب الفلسطيني ان يخطف هدف التقدم في مطلع الشوط الثاني لولا تدخل المدافع يزن العرب الذي ابعدها لركنية قبل وصولها للمهاجم وسام ابو علي أمام المرمى (46).
وضرب محمود مرضي دفاع المنتخب الفلسطيني بتمريرة النعيمات الذي استقبلها داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية اليسرى الهدف الثاني للأردن (49).
وقطع دفاع المنتخب الأردني كرة عدي دباغ وتحولت خطيرة فتقدم مرضي بالكرة ومررها لعلي علوان الذي اسقطها من فوق الحارس لكنها ضربت العارضة وسقطت على خط المرمى قبل ان يبعدها الدفاع (56).
وأضاف نور الروابدة الهدف الثالث للأردن مستغلاً تمريرة محمود مرضي ليسدد كرة أرضية استقرت في الزواية اليمنى (71).
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