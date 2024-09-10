الإصابة تهدد مشاركة أوديجارد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أصبحت‭ ‬الشكوك‭ ‬تحوم‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركة‭ ‬النرويجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديجارد،‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬أرسنال،‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬النمسا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويحل‭ ‬أرسنال‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬توتنهام،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وأصيب‭ ‬قائد‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬كاحل‭ ‬قدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬بعد‭ ‬التحام‭ ‬غير‭ ‬متعمد‭ ‬من‭ ‬كريستوف‭ ‬باومجارتنر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالعاصمة‭ ‬النرويجية‭ ‬أوسلو،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬اللقاء‭ ‬باكيا‭ ‬بمساعدة‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬إرلينج‭ ‬هالاند،‭ ‬هداف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتشكل‭ ‬إصابة‭ ‬أوديجارد‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬للإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لأرسنال،‭ ‬الذي‭ ‬سيفقد‭ ‬بالفعل‭ ‬خدمات‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬تصريحات‭ ‬أولا‭ ‬ساند،‭ ‬طبيب‭ ‬الفريق،‭ ‬لقناة‭ (‬تي‭ ‬في‭ ‬2‭) ‬‮«‬لقد‭ ‬أصيب‭ ‬أوديجارد‭ ‬بالتواء‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭. ‬سنرى،‭ ‬ربما‭ ‬نستخدم‭ ‬الموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬لفحصه‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬متأكدين‭ ‬من‭ ‬النتيجة،‭ ‬فسيكون‭ ‬هناك‭ ‬فحص‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حاليا‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬عقب‭ ‬تحقيقه‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادلا‭ ‬وحيدا‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاته‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬المتصدر‭) ‬وليفربول‭ (‬الوصيف‭).‬