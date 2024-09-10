كيم: أخطأت بالدخول في مشادة مع الجمهور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مسقط‭ (‬سلطنة‭ ‬عمان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقر‭ ‬مدافع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬كيم‭ ‬‮«‬إني‭ ‬أخطأت‮»‬‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬مشادة‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وبدأت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬66‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سيول‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الجمهور‭ ‬المحلي‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬مقاربة‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬ميونغ‭-‬بو‭ ‬هونغ‭ ‬للمباراة،‭ ‬فوجه‭ ‬له‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬وبعده‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬تواجه‭ ‬كيم‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬وقال‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬يريدون‭ ‬منا‭ ‬الفشل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كيم‭: ‬‮«‬سمعت‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬إطلاق‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وأنا‭ ‬أقدر‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬تصرفي‭ ‬كان‭ ‬خاطئا‮»‬‭.‬

وتلعب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بقيادة‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬لها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬هونغ‭ ‬لتسلم‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تولاها‭ ‬سابقا‭ ‬قبل‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الجمهور‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬لتولي‭ ‬المهمة‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬أعادته‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المنصب،‭ ‬لكن‭ ‬اللاعبين‭ ‬دعموه‭ ‬علنا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬كيم‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يستمتع‭ ‬بالتعلم‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬المدافع‭ ‬السابق‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2002‭.‬

واعتبر‭ ‬كيم‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬التواجد‭ ‬بجانب‭ ‬شخص‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬التدريبية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لي‭ ‬ملاحظات‭ ‬ونصائح‭ ‬فورية‭. ‬أحاول‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬أخذ‭ ‬كلماته‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬وأن‭ ‬أنفذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وسدد‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬خشبات‭ ‬المرمى‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬فلسطين‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬فرصها‭ ‬للتسجيل‭ ‬أيضا‭.‬











