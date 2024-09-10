تأجيل مباراة أخرى لأياكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أمستردام - (رويترز): قال أياكس أمستردام إنه تم إلغاء مباراة ثانية له في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب تهديدات بالإضراب من نقابة العاملين في الشرطة. وقررت السلطات عدم إقامة مباراة أياكس وأوتريخت يوم الأحد المقبل في ملعب يوهان كرويف لأسباب أمنية.
وقالت بلدية أمستردام «لا يمكن ضمان سلامة اللاعبين والمشجعين والنظام العام في المدينة من دون الجهود المهمة التي تبذلها الشرطة». كما تمت مناقشة خيار اللعب خلف أبواب مغلقة. وأضاف البيان الصادر عن المدينة «لكن حتى في هذه الحالة فإن خطر حدوث اضطرابات والمخاوف المحتملة بشأن الأمن كبيرة للغاية في غياب الشرطة».
وقال أياكس إنه يشعر بخيبة أمل لأن المباراة كان من الممكن أن تمضي قدما في غياب الشرطة «مع اتخاذ تدابير إضافية والتوصل الى اتفاق جيد بين الناديين والجماهير». وفي أول سبتمبر، قررت بلدية روتردام منع إقامة مباراة القمة في دوري الدرجة الأولى الهولندي بين فينوورد وأياكس بسبب إضراب مخطط له من قبل الشرطة. وأعلنت نقابة العاملين في الشرطة أنها لن تسمح لأفرادها بتأمين المباراة كجزء من حملة لفرض اتفاق مع الحكومة بشأن قواعد التقاعد المبكر.
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