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تأجيل مباراة أخرى لأياكس

9/10/2024 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أمستردام‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الهولندي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬تهديدات‭ ‬بالإضراب‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭. ‬وقررت‭ ‬السلطات‭ ‬عدم‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬أياكس‭ ‬وأوتريخت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬يوهان‭ ‬كرويف‭ ‬لأسباب‭ ‬أمنية‭.‬

وقالت‭ ‬بلدية‭ ‬أمستردام‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الجهود‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشرطة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬خيار‭ ‬اللعب‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬فإن‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬والمخاوف‭ ‬المحتملة‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الشرطة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أياكس‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬لأن‭ ‬المباراة‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬إضافية‭ ‬والتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬جيد‭ ‬بين‭ ‬الناديين‭ ‬والجماهير‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قررت‭ ‬بلدية‭ ‬روتردام‭ ‬منع‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الهولندي‭ ‬بين‭ ‬فينوورد‭ ‬وأياكس‭ ‬بسبب‭ ‬إضراب‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭. ‬وأعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لأفرادها‭ ‬بتأمين‭ ‬المباراة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬لفرض‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التقاعد‭ ‬المبكر‭.‬


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