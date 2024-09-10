الصين توقف 43 شخصا مدى الحياة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إيقاف‭ ‬43‭ ‬شخصا‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬كروي‭ ‬بسبب‭ ‬مزاعم‭ ‬مراهنات‭ ‬وتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات،‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين‭ ‬سابقين‭ ‬واللاعب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬جون‭-‬هو‭ ‬سون،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬شينخوا‮»‬‭.‬

وكثفت‭ ‬بكين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬حملتها‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬الصينية،‭ ‬لاسيما‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وسجنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الصينية‭ ‬إن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الـ43‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬128‭ ‬متورطا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬استمر‭ ‬عامين‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المراهنات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬والتلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلية‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭.‬

واتهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لصالح‭ ‬شاندونغ‭ ‬تايشان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الصيني‭ ‬الممتاز،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬التلاعب‭ ‬بنتائج‭ ‬المباريات‭ ‬وتلقي‭ ‬الرشى‭.‬

عاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬احتجازه‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬وُضِعَ‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الحظر‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬الدولي‭ ‬الصيني‭ ‬السابق‭ ‬جينغداو‭ ‬جين‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬أيضا‭ ‬لصالح‭ ‬شاندونغ‭ ‬تايشان‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬التدقيق‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬قرابة‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤوليه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬فساد‭.‬

وفي‭ ‬مارس،‭ ‬صدر‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬بحق‭ ‬شويوان‭ ‬تشين،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لتلقيه‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬السلطات‭ ‬برشى‭ ‬‮«‬ضخمة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أغسطس،‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬صينية‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬بحق‭ ‬يويي‭ ‬لي،‭ ‬نائب‭ ‬سابق‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لتلقيه‭ ‬رشى‭ ‬أيضا‭.‬