مؤشر ((إكس جي)): منهجية جديدة في تحليل كرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ (‬لبنان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ومع‭ ‬دخول‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والبيانات‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬ظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصطلحات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬فكرة‭ ‬دقيقة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ما‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬المصطلحات‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬حاليا،‭ ‬يطفو‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬مصطلح‭ ‬إكس‭ ‬جي‭ ‬‮«‬ xG ‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة،‭ ‬فماذا‭ ‬نعرف‭ ‬عنه؟

تعريفا،‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬تسديدة‭ ‬ما‭ ‬إلى‭ ‬هدف،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬خصائص‭ ‬تلك‭ ‬التسديدة‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إليها‭.‬

كيف‭ ‬يعمل‭ ‬الـ»إكس‭ ‬جي‮«‬؟‭ ‬

وفقا‭ ‬لتقارير،‭ ‬تعود‭ ‬الفكرة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬استُلهم‭ ‬منها‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬إلى‭ ‬التسعينيات‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬كان‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬معيارين‭ ‬فقط‭ ‬هما‭ ‬زاوية‭ ‬التسديدة‭ ‬بمعنى‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬موقعها‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬أم‭ ‬قريبة‭.‬

ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬خضعت‭ ‬الفكرة‭ ‬للتطوير،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬معيارين‭ ‬فقط‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالتسديدة‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬تعددت‭ ‬المعايير‭ ‬وباتت‭ ‬تشمل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زاويتها‭ ‬وموقعها،‭ ‬بأي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الجسد‭ ‬حدثت‭ (‬القدم‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬الرأس‭)‬،‭ ‬ونوع‭ ‬التمريرة‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ (‬كرة‭ ‬بينية‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬عرضية‭ ‬أو‭ ‬كرة‭ ‬ثابتة‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭).‬

كما‭ ‬يؤخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬نوع‭ ‬الهجمة‭ (‬هجمة‭ ‬منظمة‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬مرتدة‭)‬،‭ ‬وموقع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المنافسين‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬المُسدد‭ ‬وموقع‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬ووضعية‭ ‬جسده،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬الضغط‭ ‬لحظة‭ ‬التسديد‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬يُحلل‭ ‬الحاسوب‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات،‭ ‬يمنح‭ ‬قيمة‭ ‬رقمية‭ ‬للتسديدة‭ ‬بين‭ ‬صفر‭ ‬وواحد‭ ‬تعكس‭ ‬احتمالية‭ ‬تسجيلها‭. ‬وكلما‭ ‬كانت‭ ‬القيمة‭ ‬الرقمية‭ ‬أكبر‭ ‬وأقرب‭ ‬إلى‭ ‬واحد،‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬ترجمة‭ ‬التسديدة‭ ‬هدفا‭ ‬أعلى،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مؤشر‭ ‬‮»‬إكس‭ ‬جي‮«‬‭ ‬0‭.‬9،‭ ‬فذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬احتمالية‭ ‬التسجيل‭ ‬عالية‭ ‬جدا،‭ ‬وأن‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬سُددت‭ ‬فيها‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬كهذه‭ ‬أثمرت‭ ‬هدفا‭.‬

وحدها‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬لها‭ ‬قيمة‭ ‬رقمية‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة‭ ‬بواقع‭ ‬0‭.‬76،‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬76 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬ركلات‭ ‬الجزاء‭ ‬تُترجم‭ ‬أهدافا،‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬شركة‭ ‬‮»‬واي‭ ‬سكاوت‮«‬‭. ‬وبالتأكيد،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الحاسوب‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬قيمة‭ ‬رقمية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬فالأمر‭ ‬تطلب‭ ‬تزويده‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬ضخمة‭ ‬تضمنت‭ ‬آلاف‭ ‬التسديدات‭ ‬التي‭ ‬تكررت‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬متنوعة،‭ ‬وتاليا‭ ‬بات‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬احتمالية‭ ‬تحوّل‭ ‬التسديدة‭ ‬هدفا‭.‬

إيجابيات‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكن‭ ‬

يسمح‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة‭ ‬ Expected ‭ ‬ goals ‭ ‬بفهم‭ ‬أفضل‭ ‬للأداء‭ ‬وقياسه‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬من‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الأساسية،‭ ‬مثل‭ ‬التسديدات‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬والاستحواذ‭. ‬وباستخدامه‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬يمكن‭ ‬احتساب‭ ‬مدى‭ ‬جودة‭ ‬أو‭ ‬نجاعة‭ ‬لاعب‭ ‬أو‭ ‬فريق‭ ‬ما‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬كان‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة‭ ‬الخاص‭ ‬بمهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬13.95‭ ‬هدفا،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬أنهى‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬هدفا‭ ‬مناصفة‭ ‬مع‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬مهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬بمؤشر‭ ‬أهداف‭ ‬متوقعة‭ ‬بلغ‭ ‬23‭.‬07‭.‬

هذا‭ ‬الرقم‭ ‬وإن‭ ‬دلّ‭ ‬على‭ ‬شيء،‭ ‬فإنه‭ ‬يعكس‭ ‬إمكانات‭ ‬استثنائية‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬مكّنته‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬وضعيات‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬نظراء‭ ‬له‭ ‬استغلالها‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يعكس‭ ‬‮»‬إكس‭ ‬جي‮«‬‭ ‬الخاص‭ ‬بسون،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬رقم‭ ‬صلاح،‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬كان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الفرص‭ ‬ووضع‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬تسجيل‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يفعله‭ ‬توتنهام،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬فعالية‭ ‬صلاح‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬الفرص‭ ‬أهدافا‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الفرق‭ ‬مثلا،‭ ‬إذا‭ ‬عانى‭ ‬فريق‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة،‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬‮»‬إكس‭ ‬جي‮«‬‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الأهداف‭ ‬المُسجّلة،‭ ‬معنى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬سوء‭ ‬الإنهاء،‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬سوء‭ ‬الحظ‭ ‬والأمر‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬كونه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬سلبية‭ ‬مؤقتة‭ ‬يمرّ‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭.‬

لكن‭ ‬إيجابيات‭ ‬‮»‬إكس‭ ‬جي‮«‬‭ ‬الكثيرة‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬السلبيات‭. ‬أحيانا،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الوضعية‭ ‬المثالية‭ ‬للتسجيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأغلبية‭ ‬اللاعبين‭ ‬غير‭ ‬مثالية‭ ‬لآخرين،‭ ‬كأن‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬بحوزة‭ ‬لاعب‭ ‬يسدد‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬وأُجبر‭ ‬على‭ ‬التسديد‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تسنح‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتسجيل‭ ‬بالرأس‭ ‬للاعب‭ ‬ليس‭ ‬بارعا‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬الهوائية‭.‬

وفي‭ ‬الحالين،‭ ‬سيكون‭ ‬مؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة‭ ‬عاليا‭ ‬ويظلم‭ ‬اللاعب‭ ‬المعني،‭ ‬لذا،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬اعتماده‭ ‬للقياس‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬يتخللها‭ ‬عددا‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لا‭ ‬عددا‭ ‬محدودا‭ ‬منها‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بمؤشر‭ ‬الأهداف‭ ‬المتوقعة،‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لجعل‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬منطقية‭ ‬ودقة‭ ‬ووضع‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬المحتملة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المعتمدة‭ ‬للسيدات‭.‬