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وفاة المعتدي على العداءة تشيبتيغي

9/10/2024 7:24:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيروبي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬هاجم‭ ‬العداءة‭ ‬الأوغندية‭ ‬ريبيكا‭ ‬تشيبتيغي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬عندما‭ ‬صبّ‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬الرياضية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬المستشفى‭ ‬الكيني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعالجه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬ديكسون‭ ‬نديما‭ ‬مارانغاش‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬تشيبتيغي‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬كينيا‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭. ‬أصيبت‭ ‬الأم‭ ‬لطفلين‭ ‬بحروق‭ ‬بنسبة‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬وتوفيت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وخلال‭ ‬الاعتداء،‭ ‬تعرض‭ ‬مارانغاش‭ ‬أيضاً‭ ‬لحروق‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬وكان‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬موا‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬ريفت‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بالمستشفى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لأنه‭ ‬غير‭ ‬مخوّل‭ ‬بالتحدث‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصحيح‭ ‬أننا‭ ‬فقدنا‭ ‬ديكسون‭ ‬نديما‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬عائلته‭ ‬قد‭ ‬أُبلغت‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيصدر‭ ‬‮«‬بيان‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

وتعيش‭ ‬البلاد‭ ‬واقعا‭ ‬مأسويا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والنساء‭ ‬خصوصا،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الرياضية‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬داماريس‭ ‬موتوا‭ ‬متوفية‭ ‬في‭ ‬إيتن،‭ ‬وهو‭ ‬مركز‭ ‬رياضي‭ ‬غني‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬ريفت‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬العداءة‭ ‬الكينية‭ ‬أغنيس‭ ‬تيروب،‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬التي‭ ‬حطمت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي،‭ ‬مقتولة‭ ‬طعنا‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬إيتن‭. ‬ويُحاكم‭ ‬زوجها‭ ‬المنفصل‭ ‬عنها‭ ‬بتهمة‭ ‬قتلها‭ ‬رغم‭ ‬نفيه‭ ‬التهم‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬دفن‭ ‬تشيبتيغي‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوغندا،‭ ‬وفقاً‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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