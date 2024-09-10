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كيت ميدلتون تعلن انتهاء علاجها من السرطان

9/10/2024 3:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ظهرت أميرة ويلز في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع عائلتها لتعلن أنها أكملت علاجها الكيميائي وتخطط للعودة إلى الواجبات العامة في الأشهر المقبلة.

وتحدثت كيت عن رحلتها مع السرطان من خلال صور تظهر فيها برفقة الأمير ويليام وأطفالهم وهم يستمتعون بالهواء الطلق، ويمشون عبر الغابات، ويظهر الزوجان وهما يحتضنان بعضهما بعضا.

وتصف الأشهر التسعة الماضية منذ أن بدأت مشاكلها الصحية الخطيرة بأنها "صعبة بشكل لا يصدق بالنسبة لهم كعائلة" وكيف أن "رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها للجميع"، مع منح التجربة لها "منظورا جديدا لكل شيء".

وفي الفيديو، تقول كيت:" سأركز الآن على بذل كل ما في وسعي للبقاء خالية من السرطان".

مضيفة: "على الرغم من أنني أنهيت العلاج الكيميائي، إلا أن طريقي نحو الشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن أستمر في التعامل مع كل يوم كما يأتي. ومع ذلك، أتطلع إلى العودة إلى العمل والقيام ببعض المشاركات العامة الأخرى في الأشهر المقبلة عندما أستطيع".

وتابعت: "على الرغم من كل ما حدث من قبل، فإنني أدخل هذه المرحلة الجديدة من التعافي بإحساس متجدد بالأمل وتقدير الحياة".

واختتمت الأميرة خطابها بكلمات مطمئنة للمرضى الذين ما زالوا يتلقون العلاج من السرطان: "إلى كل أولئك الذين يواصلون رحلتهم مع السرطان، إني معكم، جنبا إلى جنب، يدا بيد. من الظلام، يمكن أن يأتي النور، لذا دع هذا النور يلمع".

وخضعت الأميرة للعلاج الكيميائي الوقائي بعد تشخيص إصابتها بنوع غير معروف من السرطان في وقت سابق من هذا العام.

وقد ظلت بعيدة عن الظهور إلى حد كبير منذ تشخيصها، حيث لم تتم رؤيتها في مناسبات رسمية إلا مرتين منذ يناير.RT

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