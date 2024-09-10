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تحكم الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024

9/10/2024 3:16:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، تشارك "تحكم" في النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي كراعي استراتيجي للقمة، ابتداءً من اليوم وحتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وتستعرض "تحكم" خلال القمة منظومتها في الذكاء الاصطناعي، وعدد من المنصات الحديثة والابتكارات والحلول الذكية التي تعمل عليها في مجالات المدن الذكية والسلامة العامة والتنقل الذكي.
مشاركة "تحكم" في القمة تركز أيضاً على التعريف بجهودها في حلول المدن الذكية باستعراض أحد ابتكاراتها "العين الحضرية" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد واكتشاف وتحسين حالات التشوه البصري في المدن، مثل الأرصفة المتضررة وتشققات الطرق، وغيرها من الحالات التي تسهم في رفع جودة الحياة، إلى جانب عرضها "منصة المدن الذكية" التي تعمل على إدارة وسلامة الحشود بكفاءة عالية بالاعتماد على منظومة تحكم في الذكاء الاصطناعي.
كما تستعرض "تحكم" نظام (إياس المساعد الشخصي) القائم على منظومة الذكاء الاصطناعي والمطور بأيدٍ سعودية داخليًا في "تحكم"، للتعرف على حالات الطوارئ عبر تحليل البيانات من مختلف المصادر لتحديد المواقع وتوجيه فرق الاستجابة.
إذ أسهمت "تحكم" منذ تأسيسها عام 2015، في تطوير حلول ابتكارية تخدم وتمكّن عملاؤها من الجهـات الحكوميـة والشركات؛ ليصلوا إلى أهدافهم عبر المنظومة المتكاملة التي تمتلكها تحكم في الذكاء الاصطناعي.

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