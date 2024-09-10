تحكم الشريك الاستراتيجي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان، تشارك "تحكم" في النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي كراعي استراتيجي للقمة، ابتداءً من اليوم وحتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وتستعرض "تحكم" خلال القمة منظومتها في الذكاء الاصطناعي، وعدد من المنصات الحديثة والابتكارات والحلول الذكية التي تعمل عليها في مجالات المدن الذكية والسلامة العامة والتنقل الذكي.
مشاركة "تحكم" في القمة تركز أيضاً على التعريف بجهودها في حلول المدن الذكية باستعراض أحد ابتكاراتها "العين الحضرية" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد واكتشاف وتحسين حالات التشوه البصري في المدن، مثل الأرصفة المتضررة وتشققات الطرق، وغيرها من الحالات التي تسهم في رفع جودة الحياة، إلى جانب عرضها "منصة المدن الذكية" التي تعمل على إدارة وسلامة الحشود بكفاءة عالية بالاعتماد على منظومة تحكم في الذكاء الاصطناعي.
كما تستعرض "تحكم" نظام (إياس المساعد الشخصي) القائم على منظومة الذكاء الاصطناعي والمطور بأيدٍ سعودية داخليًا في "تحكم"، للتعرف على حالات الطوارئ عبر تحليل البيانات من مختلف المصادر لتحديد المواقع وتوجيه فرق الاستجابة.
إذ أسهمت "تحكم" منذ تأسيسها عام 2015، في تطوير حلول ابتكارية تخدم وتمكّن عملاؤها من الجهـات الحكوميـة والشركات؛ ليصلوا إلى أهدافهم عبر المنظومة المتكاملة التي تمتلكها تحكم في الذكاء الاصطناعي.
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