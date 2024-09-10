الاحتلال ينكل بشاب ويعيق حركة المواطنين في اللبن الشرقية
التاريخ
9/10/2024 2:55:59 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- نكلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشاب من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على أحد الشبان بعد إيقاف مركبته عند مدخل القرية، واحتجزوه لبعض الوقت، كما نصبوا حاجزا عسكريا وأعاقوا حركة المواطنين لعدة ساعات، بعد أن قاموا بأعمال استفزازية، وتفتيش للمركبات.
MENAFN10092024000205011050ID1108658593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.