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الاحتلال ينكل بشاب ويعيق حركة المواطنين في اللبن الشرقية

9/10/2024 2:55:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- نكلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشاب من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على أحد الشبان بعد إيقاف مركبته عند مدخل القرية، واحتجزوه لبعض الوقت، كما نصبوا حاجزا عسكريا وأعاقوا حركة المواطنين لعدة ساعات، بعد أن قاموا بأعمال استفزازية، وتفتيش للمركبات.


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