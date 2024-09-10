مقدسية وابنتها تتعرضان لاعتداء قوات الاحتلال على حاجز النشاش جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN /
من أحمد جلاجل- تعرضت المواطنة المقدسية مها ابو قلبين دبس وابنتها سبأ دبس لاعتداء من قِبل قوات الاحتلال المتواجدين على حاجز النشاش جنوب بيت لحم.
وقالت ابو قلبين لمراسل "شبكة فلسطين الإخبارية" PNN انها وصلت الى الحاجز الذي كان مغلق ويتواجد بجانبه عدد من الجنود، وعندما حاولت الابتعاد من المكان قام الجنود باطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع على زجاج السيارة بشكل مباشر ومتعمد مما أدى إلى تهشمه ودخول القنبلة إلى داخل السيارة وانفجارها مما ادى الى حروق جزء من جسدها وتعرضها هي وابنتها
للاختناق.
وقالت ابو قبلين انها لم تقم باي امر خاطيء او يثير الشكوك مشيرة انها تراجعت عن الحاجز لانه كان معلقا وانها فوجئت من ما قام به الجنود الإسرائيلين.
واشارت الى انه جرى نقلهم بالاسعاف الى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج حيث وصفت حالتها الصحية بالطفيفة نتيجة اصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بفعل قنابل الغاز التي تم اطلاقها باتجاه السيارة.
يشار الى ان المواطنين الفلسطينين يتعرضون لاعتداءات همجية من قبل جنود الاحتلال على الحواجز الاسرائيلية في مختلف مناطق المحافظة في اطار سياسة ممنهجة يقودها ما يسمى وزير الامن القومي ايتمار بن عفير الذي اعلن امس نيته تنفيذ سياسة تمنع المواطنين الفلسطينيين من السير على الشوارع الرابطة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وناشد الكثير من المواطنين الجهات الحقوقية الدولية و الجهات الرسمية الفلسطينية المسؤولة خصوصا الارتباط الفلسطيني المدني والعسكري متابعة اعتداءات جنود الاحتلال و وقفها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الاعتداءات من جنود الاحتلال.
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