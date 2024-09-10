جوائز“بيلبورد العالمية” للموسيقى بنسخة عربية في الرياض

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“بيلبورد عربية”، عن إطلاق النسخة الأولى من جوائزها الموسيقية بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ضمن أسبوع الرياض الموسيقي الأول، وهو إحدى مبادرات هيئة الموسيقى السعودية التي تستضيف خبراء وصانعي الموسيقى من مختلف دول العالم في أحد أسرع المراكز نموّاً في قطاع المهرجانات والفعاليات الموسيقية.

وباعتبارها من أكثر المنصّات تميّزاً ومصداقية في اكتشاف الفنانين العرب الجدد والإضاءة على المخضرمين منهم، فإن حفل الجوائز السنوي، سيرسّخ الجهود التي بدأتها“بيلبورد عربية” منذ إطلاقها قبل عام واحد فقط، عبر قوائمها الموسيقية الشهيرة ومبادراتها وفعالياتها. وفي السياق نفسه، فإن هذا الحفل السنوي الذي سيكرّم الفنانين العرب المبدعين ويحتفي بأعمالهم الفنية، سيمثّل أيضاً حالة جديدة تماماً وغير مألوفة في المنطقة ككل. فعلى خلاف معظم الجوائز الأخرى، ستكون شعبية الفنان والترتيب الذي تحصده أغنياته في قوائم بيلبورد الموسيقية الشهيرة والموثوقة، هما العامل الأساسي لفوزه بتلك الجوائز المرموقة. وستشمل الجوائز مجموعة واسعة من الفئات، بما فيها أفضل فنان، وأفضل فنانة، وأبرز أغاني السنة والكثير غيرها.

يُذكر أن قوائم“بيلبورد عربية” تشمل القائمتين الرائدتين: بيلبورد عربية هوت 100 وبيلبورد عربية لأفضل 100 فنان، بالإضافة إلى سبع قوائم جديدة تمّ إطلاقها حديثاً، خاصة باللهجات الخليجية والمصرية والشامية والمغربية وبأغاني الهيب هوب والإندي العربية والشيلات. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه القوائم التي شكّلت علامة فارقة في المنطقة، تستند إلى المعايير الراسخة التي اعتمدتها علامة بيلبورد العالمية لثمانية عقود خلت.

وإلى جانب تكريم أفضل الفنانين والأغاني لهذا العام، ستحتفي جوائز“بيلبورد عربية” بالمواهب المتنوعة في السعودية والمنطقة. كما سيتم الإعلان عن أغانِ مشتركة جديدة بين الفنانين، وستقام عروض حصرية يقدّم خلالها فنانون عرب وعالميون أجمل أغنياتهم وأكثرها شعبية.

وفي تعليقها على هذا الحدث، قالت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام: “إن“بيلبورد عربية” أصبحت خلال سنة واحدة فقط، الأسرع نموّاً بين منصّات الموسيقى، لأنها انعكاس واقعي لما يفضّله المستمعون ولأنها تستطلع آراء ملايين المتابعين وتحاكي أمزجتهم الفنية”. كما نوّهت الراشد إلى أهمية الاحتفاء بالتنوّع الذي تتمتّع به الثقافة الموسيقية والفنية في المنطقة، إن كان عبر القوائم الشهيرة للأغاني الأكثر رواجاً أو عبر قوائم اللهجات، واليوم عبر أكبر جائزة موسيقية في العالم”، مشيرة إلى أن “دعم وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية مع بيلبورد العالمية، يساهمان إلى حدّ بعيد في تعزيز إمكانياتنا لدعم الفنانين العرب ونقل تجاربهم وأعمالهم إلى المنصّات العالمية وتطوير قطاع الموسيقى الحيوي في المنطقة”.

من جانبه، قال رامي زيدان، مدير عام منصّة“بيلبورد عربية” :“يسعدني الإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز“بيلبورد عربية” للموسيقى في الرياض باعتبارها واحدة من أسرع المراكز نموّاً على مستوى قطاع الموسيقى حول العالم”، مضيفاً أن الجمهور سيختبر تنوّع الموسيقى العربية بشكل مباشر، وسيشاهد المعجبون فنانيهم المفضّلين عبر عروض فنية متنوعة. ولفت زيدان إلى أن“بيلبورد عربية” تتطلّع من خلال إطلاقها حفل جوائزها السنوي إلى الاحتفاء بالفنانين العرب وتسليط الضوء على موسيقاهم وقصصهم التي كانت غائبة عن المشهد العام مع أنها تستحق كل التقدير إقليمياً ودولياً.

من جهته، قال مايك فان، رئيس بيلبورد :“نحن فخورون بإطلاق حفل جوائز بيلبورد الموسيقية في الرياض، وهي الحدث الموسيقي العالمي الأبرز، في تكريم المواهب الموسيقية والإنجازات التي تحقّقها في القوائم والتصنيفات، ويسعدنا أن نرى هذا الإرث وهذه الرؤية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن نسلّط الضوء على التميّز الموسيقي للفنانين العرب”. مضيفاً:“لا يحتفي الحدث بالنجاح التجاري للفنانين فحسب، بل ويسلّط الضوء أيضاً على تأثيرهم الحقيقي في صناعة الموسيقى وعلى تطور المشهد الموسيقي ككل”. واعتبر فان، أن الفوز بإحدى جوائز بيلبورد الموسيقية ليس مجرّد ليلة واحدة من التكريم، بل إنه يمثل لحظة مهمة يرتقي فيها الفنان نحو نجاح دائم. مؤكّداً أن جوائز“بيلبورد عربية”، تخضع للمنهجية ذاتها في تقييم الفنانين على أساس شعبيتهم لدى عشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم .

تمّ إطلاق بيلبورد عربية في يونيو 2023 لتسليط الضوء على الفنانين العرب ونقل موسيقاهم وقصصهم للساحة الدولية. وخلال عام واحد فقط، نجحت بيلبورد عربية بإطلاق العديد من المباردات المهمّة في المنطقة، من بينها أخبار“بيلبورد عربية”، والمرأة في الموسيقى، والقوائم الموسيقية و”أصوات الأرض”. وقد وفرت هذه المبادرات البيئة الضرورية للفنانين المخضرمين والجدد للوصول إلى جمهور أوسع. وإلى جانب المبادرات، ابتكرت بيلبورد عربية فعاليات فريدة تسلط الضوء على الأصوات العربية، بما فيها سلسلة“جلسات بيلبورد العربية” الحصرية في الاستوديو.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل العروض والتذاكر في الأسابيع القادمة. ولمزيد من التحديثات والأخبار، يرجى زيارة [billboardarabia ].