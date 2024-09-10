طيران ناس الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال ضمن عقد رعاية يمتد لأربعة مواسم

(MENAFN
- Asdaf News)
وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عقد رعاية حصري مع شركة نادي الهلال السعودي يصبح بموجبها الناقل الجوي الرسمي للنادي لمدة 4 مواسم رياضية
تبدأ هذا الموسم 2024 وتمتد حتى نهاية الموسم الرياضي
2027 – 2028 لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف أن يكون القطاع الرياضي داعماَ للاقتصاد والسياحة.
ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبد الرحمن المهنا ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، وبحضور رئيس مجلس ادارة طيران ناس عايض الجعيد وعدد من أعضاءالإدارة التنفيذية من الجانبين.
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