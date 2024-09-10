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طيران ناس الناقل الجوي الرسمي لنادي الهلال ضمن عقد رعاية يمتد لأربعة مواسم

9/10/2024 10:21:43 AM
(MENAFN- Asdaf News) وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عقد رعاية حصري مع شركة نادي الهلال السعودي يصبح بموجبها الناقل الجوي الرسمي للنادي لمدة 4 مواسم رياضية تبدأ هذا الموسم 2024 وتمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 – 2028 لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف أن يكون القطاع الرياضي داعماَ للاقتصاد والسياحة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبد الرحمن المهنا ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، وبحضور رئيس مجلس ادارة طيران ناس عايض الجعيد وعدد من أعضاءالإدارة التنفيذية من الجانبين.

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