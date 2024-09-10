محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تفوز بجائزة التميز في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي

MENAFN - Asdaf News) اختتمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشاركتها المتميزة في أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث حصل جناح الهيئة على جائزة أفضل منصة عرض في فئة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي. هذا التكريم يعكس التزام الهيئة العميق بدعم السياحة البيئية وتعزيز التراث الثقافي.

شهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين استمتعوا بالبرامج المبتكرة التي قدمتها الهيئة، والتي شملت مهرجان“شتاء درب زبيدة” والمخيمات البيئية، وكرفانات الحسكي الفاخرة، كما عرضت الهيئة المعالم التراثية الرائدة مثل قصر الملك عبدالعزيز في لينة، سوق لينة التراثي، بركة العشار، وفيضة أم العصافير. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الهيئة تجربة استثنائية لمشاهدة النجوم في السماء المعتمة من خلال نظارات الواقع المعزز، مما أتاح للزوار فرصة فريدة للاندماج مع الطبيعة في أجواء هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

كما سلطت الهيئة الضوء على محمية الشمال للصيد المستدام، أول محمية من نوعها في المملكة، حيث استعرضت خيارات الإقامة المتنوعة مثل المخيمات البيئية والنزل البيئي، وقدمت معلومات عن طرق الصيد المسموح بها وأنواع الطرائد المتاحة. وعززت الهيئة من دعمها للمجتمع المحلي من خلال تسليط الضوء على الحرفيين المحليين مثل الخطاطين والحياكين، وكذلك النحالين حيث عرضت أنواع العسل الطبيعي من إنتاجهم، كما قدمت عروضاً شعبية تراثية بألحان الهجيني وأنغام الربابة ودقات دفوف سامري عنيزة.

هذه المشاركة الفعالة تؤكد رؤية الهيئة في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيز الوعي بالسياحة البيئية ودعم المجتمع المحلي، مما جعل جناحها واحداً من أبرز الوجهات في المعرض الذي استقطب آلاف الزوار من مختلف دول العالم، الجدير بالذكر أن معرض أبو ظبي الدولي جذب أكثر من 250 ألف زائر من 70 دولة حول العالم، بمشاركة 1,742 علامة تجارية، إضافة إلى مئات الأنشطة والعروض الحية التي شملت ورش عمل وجلسات تعليمية.

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