10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم ومحاصرة مستشفى المدينة ومخيمها

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN- أصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة، اثر اقتحامقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وقالت وزارة الصحة إن 8 إصابات وصلت إلى الإسراء، وإصابتان إلى مستشفى طولكرم الحكومي ، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.

وأصيب خلال الاقتحام عدد من المواطنين بالراص الحي من بينهم مسعف

التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم خلال اقتحامها لمخيم طولكرم.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

وأشارت إلى أن

الطاقم التعليمي وعدد من الطالبات ما زال قيد الاحتجاز داخل مدرسة طولكرم الاساسية في مخيم طولكرم، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

كما افاد مواطنون باحتجاز اطفال روضة "فلة"، داخل صيدلية مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى.

وقالت مراسلتنا: إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي، إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأضافت أن قوات الاحتلال طوّقت مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

كما اقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.

وجاء هذا الاقتحام بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.