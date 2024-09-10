10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم ومحاصرة مستشفى المدينة ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- أصيب 10 مواطنين بجروح مختلفة، اثر اقتحام
قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.
وقالت وزارة الصحة إن 8 إصابات وصلت إلى مستشفى الإسراء، وإصابتان إلى مستشفى طولكرم الحكومي ، وجميعها بين طفيفة ومتوسطة.
وأصيب خلال الاقتحام عدد من المواطنين بالراص الحي من بينهم مسعف
التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم خلال اقتحامها لمخيم طولكرم.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، وقوع عدة إصابات برصاص الاحتلال، ومنها إصابة في الركبة في مخيم طولكرم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.
وأشارت إلى أن
الطاقم التعليمي وعدد من الطالبات ما زال قيد الاحتجاز داخل مدرسة طولكرم الاساسية في مخيم طولكرم، في ظل الانتشار المكثف لقوات الاحتلال التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.
كما افاد مواطنون باحتجاز اطفال روضة "فلة"، داخل صيدلية مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى.
وقالت مراسلتنا: إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي، إلى وسط المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحلات التجارية بإغلاقها ومغادرة الأسواق، ما تسببت في حدوث أزمات مرورية شديدة في منطقة دوار ثابت ثابت، وشارع نابلس، ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
وأضافت أن قوات الاحتلال طوّقت مخيم طولكرم، ونشرت آلياتها عند مداخله كافة، وقناصتها على البنايات العالية الكاشفة للمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.
كما اقتحمت جرافات الاحتلال مخيم طولكرم وشرعت بتجريف البنية التحتية عند مدخله الشمالي الرئيسي، وأغلقت مداخل حارة الغانم بالسواتر الترابية.
وجاء هذا الاقتحام بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال في محيط المخيم.
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