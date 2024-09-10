الخارجية الأردنية تدين استهداف إسرائيل المتواصل للمدنيين في غزة

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN- أ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، "استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، واستهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين"، وآخره استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، في منطقة كانت إسرائيل قد صنفتها في وقت سابق بأنها "آمنة".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، وفقما نقلت "بترا"، رفض المملكة واستنكارها المطلقين لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

‏وشدد القضاة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، خاصة في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي.